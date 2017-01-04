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Üniversite öğrencileri münazara düzenledi
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Üniversite öğrencileri münazara düzenledi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencileri 'Eski mi? Yeni mi?' konulu münazara gerçekleştirdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencileri "Eski mi? Yeni mi?" konulu münazara gerçekleştirdi.

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencileri, "Çocuk ve Medya" dersi kapsamında "Teknoloji bizi mutlu mu etti, yoksa mutsuz mu?" konulu bir münazara düzenledi. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen münazaraya akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Farklı bölümlerden hocaların dinleyici olarak katıldığı münazara, dersin hocası Öğretim Görevlisi Candan Koçak'ın açılış konuşması ile başladı. Koçak, "Üniversite öğrencisinin burada kazanacağı en önemli özellik, topluluk karşısında kendini ifade edebilme, düşüncelerini savunabilmeleridir. Dersler elbette bilgiyi almak, öğrenmek için olmazsa olmazdır. Ancak bizler, sizlerin öz güveni yüksek bireyler olarak iş hayatına başlamanız gerektiğine inanıyoruz. Umuyorum ki bu münazara, üniversitemizde güzel bir başlangıç olacak ve diğer öğrencilerimiz için de örnek teşkil edecektir" dedi.

Beşer kişilik 2 gruptan oluşan münazarada, teknolojinin gelişmesinin bireyler ve toplumlar üzerinde nasıl bir etki bıraktığı, geçmişte daha az teknoloji ile daha sade bir yaşam sürenler mi yoksa daha yüksek teknoloji ile kolaylaşan hayatlara sahip olanlar mı daha mutlu? sorusundan yola çıkıldı. Geçmişte insanların daha mutlu olduğunu savunan grup, gelişen sanayi ve teknolojiyle birlikte insanların doğaya karşı sorumsuzca ve bilinçsizce hareket etmesinin sonucu olarak insanlığın ve tabiatın varlığını tehdit eden küresel ısınmaya dikkat çekti. Ayrıca sağlık sektöründeki gelişmelerin, tedaviye yönelik büyük bir gelişme sağladığı, ancak diğer taraftan insan sağlığına da kalıcı hasarlar verdiğini savundu. İnsanlığın var oluşundan itibaren yenilik ve gelişimin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken diğer grup ise teknolojik gelişmelerin insan hayatını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu ve buna bağlı olarak kalan geniş zamanlarda insanların daha kaliteli zaman geçirme şansına sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca grup sözcüleri özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin uzakları yakın ettiği, dünyanın küresel bir köy haline gelmesi ile her türlü gelişmeden anında haberdar olunabilmesinin avantajlarını savunarak, teknolojinin hayatımızda vazgeçilmez bir hal aldığına dikkat çekti. Kazanan ya da kaybedenin olmadığı münazara, dinleyici olarak katılan akademisyenlerin, grup sözcüleri hakkında yaptıkları yorumlar ve konu hakkındaki kişisel fikirlerini ifade etmeleri ile sona erdi.
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