Üniversite öğrencileri mülteciler için sistem geliştirdi

Siirt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan biri Kazak 4 öğrencinin geliştirdiği 'Acil Belge Tarama Sistemi' ile mültecilerin bilgilerine daha çabuk ulaşılması hedefleniyor.

Siirt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan biri Kazak 4 öğrencinin geliştirdiği "Acil Belge Tarama Sistemi" ile mültecilerin bilgilerine daha çabuk ulaşılması hedefleniyor.

Siirt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencileri Yasin Fırat, Halil Şahin, Hüseyin Biçer ve Kazakistan uyruklu Sheroz Sharipov adlı öğrenciler, mülteciler için "Acil Belge Tarama Sistemi" adını verdikleri bir sistem geliştirdi. Öğrenciler, geliştirdikleri sistem ile mültecilerin kamu kurumları ve yardım kuruluşlarında bilgilerine daha çabuk ulaşmalarını hedeflediklerini belirtti. Öğrencilerden Yasin Fırat, sistemin maliyetinin çok ucuz olduğunu belirterek, projenin yardım kuruluşlarıyla mülteciler arasındaki sıkıntıyı da gidermek amacıyla yapıldığını söyledi. Sistemi tanıtan Fırat, "Sistemin üzerinde küçük bir kamera var. Işık sensöründe parmak izi sensörü bulunuyor. Sensör mülteciyi algıladığında 'lütfen belgeyi yerleştiriniz' diye komut veriyor. Belge yerleştirdikten sonra 'parmak izinizi basınız' diye ikinci bir komut da veriyor. Parmak izi okuttuktan sonra hangi mülteci ise data bezine bu veri gönderiliyor ve ardından 'bu belgeyi niçin ve hangi kuruma gönderiyorsunuz' diye seçim yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde talep edilen belge söz konusu kuruma gönderiliyor" dedi.



"TÜM İŞLEMLERİNİ PARMAK İZİYLE YAPACAKLAR"

Bazı mültecilerin bir kuruma giderken saatlerce beklediğini anlatan Halil Şahin, "Çoğu internet de kullanmıyor ve kullansa bile kendi bilgilerine ulaşamıyor. Bürokraside de kimlik bulmada da zorlanıyorlar. Bazen bir belge için 5 ile 10 kurum dolaşmak zorunda kalıyorlar. Burada tek bir parmak iziyle bir saniyede tüm işlemleri yapma imkanı bulunuyor. Mesela bir mülteci ilaca mı ihtiyaç duydu, bu sistemle belgeyi yardım kuruluşuna ulaştırması gerekiyor. Biz de bunu kendilerine ulaştırma imkanı sağlıyoruz" diye konuştu.



"TURİSTLERİN DE HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK"

Sistemi geliştiren ekibin içinde yer alan Kazakistan uyruklu Sheroz Sharipov ise, "Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde ikamet ve diğer sorunlar noktasında çok uğraştım. Bir sürü bürokrasiye takıldım. Yasin arkadaşım bana bu projeyi sunduğunda çok sevinmiştim ve mantıklı buldum. Bu proje sayesinde sadece benim değil Türkiye'ye gelen mülteci, hatta turistlerin bile hayatlarını kolaylaştıracağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

(Mehmet Niyazi Deniz / İHA)