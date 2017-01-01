01.01.2017 15:41 Üniversite öğrencileri kardan cami yaptı

Konya'da üniversite öğrencileri, kaldıkları yurdun bahçesine yaklaşık 2 metre yüksekliğinde kardan cami yaptı. Konya'da üniversite öğrencileri, kaldıkları yurdun bahçesine yaklaşık 2 metre yüksekliğinde kardan cami yaptı.



Merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde bulunan Mevlana Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, 3 gün boyunca uğraş vererek yaklaşık 2 metreyi bulan kardan büyük bir cami yaptı. Görenleri hayrete düşüren camiyi milli duyguları ön plana çıkarmak için yaptıklarını söyleyen yurt öğrencilerinden Ömer İpek, ilk başta küçük bir şey düşündüklerini, arkadaşların taleplerine göre büyük bir cami yapmaya karar kıldıklarını söyledi. Cami yapımına tüm yurt arkadaşlarının destek verdiğini ifade eden İpek, "Yurdumuzda ortalama 65 kişi var. Tüm arkadaşlarımız katılımda bulundu. Ama bazı arkadaşlarımız daha özverili çalıştı. Onların da katkılarıyla inşaat daha da hızlandı. Kalıplardan her sırada birer tane var, içi tamamen kar dolduruldu. Kalıplar sıkıştırılmış bir şekilde konuldu. Ortadaki kümbette yaklaşık 150-200 kilogram kar var. İçi oyulduğu halde üstünde insanlar rahatça gezebiliyor. Yapımı ise 3 gün boyunca yaklaşık 40-50 saat çalışmayla yapıldı. Öğlenleri başlayıp gece 11'e kadar çalıştık" şeklinde konuştu.



Konya'dan kar manzaraları



Son 14 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü Konya'da son 2 gündür etkisini azaltan kar yağışının ardından vatandaşlar yılın ilk gününde dışarı çıkarak karın keyfini çıkardı. Çocuklar parklarda kartopu oynarken, bazı vatandaşlar kara saplanan arabalarını çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

