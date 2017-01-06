06.01.2017 12:36 Üniversite adayları doğru kariyer planlamasını Rektör Yılmaz'dan dinledi

Yenilikçi ve girişimci üniversite sloganlarıyla çalışmalar yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) üniversite adayı öğrencilere kariyerleri ve tercihleri için destek olmaya devam ediyor. Yenilikçi ve girişimci üniversite sloganlarıyla çalışmalar yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) üniversite adayı öğrencilere kariyerleri ve tercihleri için destek olmaya devam ediyor.



HKÜ, sınav motivasyonu, sınav kaygıları, doğru meslek ve kariyer seçimi gibi konularda seminerlerine bir yenisini daha ekleyerek, Gaziantep'in başarılı liselerinden Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesinde, seminer düzenledi. Seminer, üniversite adayı öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.



Öğrenciler semineri Rektör Yılmaz'dan dinledi



Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesinde düzenlenen seminer, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz tarafından öğrencilere anlatıldı. HKÜ'nün İnovatif ve Proaktif bir üniversite olabilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini ve bunu başardığını belirten HKÜ'nün genç dinamik Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, üniversite adaylarına "İnovatif ve Proaktif Üniversite Nedir, İnovatif ve Proaktif Üniversitenin Kodları Nelerdir?" konularını içeren önemli bir seminer verdi.



Öğrencilerin meslek hayatları ve kariyeri için önem arz eden seminerde Rektör Yılmaz, "Çok değerli gençler, bir nevi kariyer toplantısı yapıyoruz. Bazı kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle kendi karakterinizi çok iyi tanıyor olmanız gerekiyor. Burada rehberlik öğretmenleri size fayda sağlayacaktır. Ama önce kendinizi bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Hangi meslekte hangi kariyer planında mutlu olacaksınız bunu bilmeniz lazım. Devamlı birtakım klişe meslekler üzerinde duruluyor. 'Evet bunlar önemli ama gerçekten bu bölümleri istiyor muyuz?' diye düşünün daha sonra tercih yapınız. Eğer bir meslek seçecekseniz, mesleğin kendisinden çok sizin o meslekle ne kadar uyuştuğunuz önemli. Benim en büyük tavsiyem önce mesleği iyi seçmek ondan sonra üniversite tercihi yapmak gerekir" dedi.



"Başımıza icat çıkarın, eski köye yeni adet getirin"



Üniversitelerin 3 temel görevi olduğunu ve bunların mutlaka incelenmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, " Üniversitenin 3 temel görevinden birincisi eğitim ve öğretimi çok iyi yapması ki, genellikle çok üniversite bunu çok iyi yapar ama diğer noktalara dikkat etmez. Önemli olan diğer maddeler ise bir üniversitenin, araştırmacı ve gelişimci olması ve de bir nesli çok iyi yetiştirmesinin gerekliliğinin bilincinde olasıdır. Bunların yanında toplumda 'eski köye yeni adet getirme, başımıza icat çıkarma' gibi ifadeler kullanırlar ama biz sizlerden; başımıza icat çıkarın, eski köye yeni adet getirin istiyoruz. Biz öğrencilerimizden araştıran, sorgulayan, yenilikçi olan, yeni icatlar bulup, projeler üreten kişiler olmasını istiyoruz. Bu nedenle Hasan Kalyoncu Üniversitesi yenilikçi ve girişimci bir üniversitedir" diye konuştu.



Programın sonunda Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Karayılan, Rektör Yılmaz'a kitap hediye ederek, seminer için teşekkür etti. Öğrenciler ise yapılan seminerin kendileri için çok etkili olduğunu ifade ederek, Rektör Tamer Yılmaz'ı çok sevdiklerini ve çok enerjik olduğunu belirttiler. Ayrıca öğrenciler, yapılan seminerin doğru meslek seçmelerinde yardımcı olacaklarını söyleyerek, HKÜ'ye ve Rektör Yılmaz'a teşekkür ettiler.

