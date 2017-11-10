10.11.2017 18:01 UNESCO'nun yeni başkanı belli oldu

Fransa Eski Kültür ve İletişim Bakanı Audrey Azoulay, UNESCO'nun yeni başkanı seçildi. Fransa Eski Kültür ve İletişim Bakanı Audrey Azoulay, UNESCO'nun yeni başkanı seçildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Yönetim Kurulunun elli sekiz üyesinin Ekim ayında aday gösterdiği Fransa Eski Kültür ve İletişim Bakanı Audrey Azoulay, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Başkanı seçildi. UNESCO'dan yapılan açıklamada, 2014'ten 2016'ya kadar Fransa Eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande'nin kültür danışmanı olarak görev yapmış olan Azoluay'ın görevini UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova'dan teslim aldığını bildirdi.



