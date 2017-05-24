Ünal Kaplan'ı daha önce hiç böyle görmediniz!

Reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncularından usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenleri kahkahalara boğdu. TRT Arşiv'in paylaştığı görüntüler 1979 yılında yayınlanan 'Oynamak istiyorum' adlı çocuk programından 'Parmak Kaç' şarkısı sosyal medyaya damgasını vurdu.
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