05.01.2017 12:09 Umurbey'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki İlçesine bağlı Umurbey Beldesi'nde 2017 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Çanakkale'nin Lapseki İlçesine bağlı Umurbey Beldesi'nde 2017 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.



Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş başkanlığında toplanan Umurbey Belediye Meclisi yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Mecliste bir konuşma yapan Başkan Yavaş, " Öncelikle bu yılın Umurbey'imize geçtiğimiz yıldan daha hayırlı olmasını, durmaksızın çalıştığımız Umurbey için yeni hedefler, yeni projeler ve yarım kalan işlerimizi tamamlamak için çok iyi bir fırsat yılı olmasını diliyorum. Ülkemizde terörün olmadığı, barış ve huzur dolu günlerin olduğu bir yıl diliyorum. Umurbey'i gerek konumu gerek hizmetlerimizle birlikte bölgenin en yaşanılabilir doğa ile iç içe olan kenti haline getirmeye devam edeceğiz. Meclis olarak alacağımız kararların şimdiden tüm Umurbey'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

