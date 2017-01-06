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Ümraniye Belediyesinden gazeteciler için özel program
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Ümraniye Belediyesinden gazeteciler için özel program

Ümraniye Belediyesi, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' için özel ve anlamlı bir program düzenliyor.

Ümraniye Belediyesi, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' için özel ve anlamlı bir program düzenliyor.

Ümraniye Belediyesi, her yıl farklı bir etkinlikle kutladığı 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü bu yıl da hazırladığı özel bir etkinlikle kutlayacak. 115 gazetecinin Ankara ve İstanbul'da 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını 'Haberciler Darbecilere Karşı' adlı kitapta toplayan belediye, sınır bölgelerinde görev yapan ve mesleğini sürdürürken hayatını kaybeden gazetecilerin en yakınlarına mikrofon tuttu. Gazetecilerin anneleri, eşleri, kardeşleri ve çocuklarıyla yapılan duygu dolu röportajlar, 'Beklemek Zor, Gazeteci Yakını Olmak' adlı belgeselde toplandı. Önemli bir kaynak eser hâline gelen kitap ve belgeselin tanıtımı, 9 Ocak Pazartesi akşamı Grand Cevahir Hotel'de düzenlenecek programla yapılacak.

"Hazırladığımız kitap ve belgesel tarihe tanıklık edecek"

Düzenleyecekleri program hakkında bilgi veren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Haberlerini tarafsız ve en doğru şekilde kamuoyuna aktarmak için fedakârca çalışan gazetecilerimiz için hazırladığımız kitap ve aileleri ile yaptığımız röportajlar sonucu ortaya çıkan belgesel tarihe tanıklık edecek bir kaynak eser olacak" dedi.

Başkan Can, "Her yıl düzenlediğimiz gazetecilerin bu özel günlerinde onların her türlü zorluğa karşı kamuoyunu bilgilendirmek için hep en önde ve tehlikenin tam ortasında kaldıklarını ve hayatları pahasına bizlere haberi en doğru şekilde ulaştırmak için gösterdikleri üstün gayretleri bu kitap ve belgesel ile bütün kamuoyu ile paylaşacağız. 9 Ocak Pazartesi akşamı düzenleyeceğimiz gece ile gazeteci dostlarımız ile bir araya geleceğiz" diye konuştu.
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