Ümran artık iyi

Enkazdan çıkarıldığı anın görüntüleriyle Suriye'deki savaşın simgesi olan 5 yaşındaki Ümran'ın yeni görüntüleri yayınlandı.
Enkazdan çıkarıldığı anın görüntüleriyle Suriye'deki savaşın simgesi olan 5 yaşındaki Ümran'ın yeni görüntüleri yayınlandı. 18 Ağustos 2016'da Halep'te gerçekleştirilen hava saldırısının ardından enkazdan çıkarılan Ümran Dakneş'in her yeri toz içinde yüzü kanlı bir şekilde tepkisizce ambulansta otururken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla paylaşılmış ve dünyanın gündemine oturmuştu. Küçük ümran'ın yayınlanan yeni görüntülerinde ise sağlıklı ve mutlu olduğu görünüyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.