Ümran artık iyi

Enkazdan çıkarıldığı anın görüntüleriyle Suriye'deki savaşın simgesi olan 5 yaşındaki Ümran'ın yeni görüntüleri yayınlandı.

Enkazdan çıkarıldığı anın görüntüleriyle Suriye'deki savaşın simgesi olan 5 yaşındaki Ümran'ın yeni görüntüleri yayınlandı.

18 Ağustos 2016'da Halep'te gerçekleştirilen hava saldırısının ardından enkazdan çıkarılan Ümran Dakneş'in her yeri toz içinde yüzü kanlı bir şekilde tepkisizce ambulansta otururken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla paylaşılmış ve dünyanın gündemine oturmuştu. Küçük ümran'ın yayınlanan yeni görüntülerinde ise sağlıklı ve mutlu olduğu görünüyor.

