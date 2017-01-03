03.01.2017 14:58 Ümmetin gençleri sabah namazında buluştu

Dünyanın değişik coğrafyalarından gelen gençler Lalapaşa Camiinde kıldıkları sabah namazında buluştular. Dünyanın değişik coğrafyalarından gelen gençler Lalapaşa Camiinde kıldıkları sabah namazında buluştular.



Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği ve AK Parti Gençlik Kollarının ortak organize ettiği programa Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan, AK Parti il gençlik kolları başkanı, üyeler ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.



Sabah namazına Afganistan, Yemen, Suriye, Kenya, Somali, Azerbaycan, Türkmenistan, Bangladeş, Nepal gibi daha birçok ülkeden kente okumaya gelen misafir öğrenci katıldı. Cemaatle kılınan sabah namazının ardından Lalapaşa Camii imamının yaptığı duayla gönüller bir oldu ümmet coğrafyasına ve ülkemizin selametine topluca dualar edildi.



Kılınan namaz ve yapılan duaların ardından sabah namazına katılanlara çorba ikramı yapıldı. İçilen çorbanın ardından topluca fotoğraf çekildiler.

