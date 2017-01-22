Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 'Bir nevi evin direği gitti. Ölümler insan için ama Türk futbolu için çok değerli bir insandı' dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Bir nevi evin direği gitti. Ölümler insan için ama Türk futbolu için çok değerli bir insandı" dedi.

Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacakları müsabaka dolayısıyla Gaziantep'te bulunan Gençlerbirliği kafilesi, Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın vefat haberiyle maça çıkmayarak Ankara'ya geldi. Teknik Direktör Ümit Özat, Kulüp Başkanı Cavcav'ın evine gelerek aileye taziye ziyaretinde bulundu. Taziye sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özat, Cavcav'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. "Bir nevi evin direği gitti. Allah mekanını cennet eylesin, toprağı bol olsun" diyen Özat şunları kaydetti:

"Takım olarak da aile olarak da perişan vaziyette bekliyorduk zaten. Umarım ondan sonra göreve gelecekler, onun bıraktığı yerden kulübü daha üstlere taşır ki o da rahat bir şekilde uyuyabilsin. Çok emeği var bizlerde. Belki de kulüp içerisinde kendi öz ailesinin dışında en eski tanıyan benim. 9 yaşında onun eline geldim. Yarın hayırlısıyla defnimizi yaptıktan sonra onun bıraktığı yerden, elimizden geldiğince, kulübü daha iyi yerlere çıkartmak için çalışmaktan başka da yapacak bir şeyimiz yok. Sevenleri çok, gelen giden eksik olmuyor."



"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANDI"

Türk sporunun büyük bir çınarını kaybettiğini, büyük bir duayeni kaybettiğini belirten Özat, "Bazen kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar oluyor, bu anlar onlardan bir tanesi. Allah'tan bir gün önce yoğun bakıma girdim, gördüm de kendisini. Gerek içeride ailesi gerek bizler derin üzüntü içerisindeyiz. Ölümler insan için ama Türk futbolu için çok değerli bir insandı. Çok inanılmaz bir işveren sahibiydi. Herkese katkısı olan, herkeste hakkı olan bir insandı. Biz de artık onun bıraktığı yerden bu kulübü götürebildiğimiz kadar yukarı götürmekten başka bir amacımız olamaz" şeklinde konuştu.



"2 SAAT SONRA MAÇA ÇIKMAK NE KADAR DOĞRU OLURDU BİLMİYORUZ"

Vefat haberini futbolculara kendisinin verdiğini belirten Özat, "Vefat haberini alınca çocukları çağırdım. Tam hareket ediyorduk, otobüse gidiyorduk o ara acı haberi aldık. Çocukların yüz ifadesinden de zaten oynamak istemediklerini anladım. Ben de istemiyordum açıkçası. Babamız dediğimiz insan, başımızdaki insan vefat ettikten 2 saat sonra maça çıkmak ne kadar doğru olurdu, ne kadar sağlıklı olur bilmiyoruz. Onun için böyle karar aldık. Önce ona olan son görevimizi yerine getireceğiz sonra da bıraktığı yerden kulübü daha yukarılara taşımak için bu kulüpte ama bugün ama yarın kim görev alıyorsa en iyisini yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)