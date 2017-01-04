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Ümit Özat: 2 transfer yaptık, 1 de santrfor alacağız
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Ümit Özat: 2 transfer yaptık, 1 de santrfor alacağız

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, şu ana kadar transferde iyi hamleler yaptıklarını belirterek, 'Bir kenar oyuncusu, 1 de stoper aldık. Santrfor transferi de yapacağız' dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, şu ana kadar transferde iyi hamleler yaptıklarını belirterek, "Bir kenar oyuncusu, 1 de stoper aldık. Santrfor transferi de yapacağız" dedi.

Antalya Belek'de kamp hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat, İHA'ya açıklamalarda bulundu. İlk yarıda iyi bir seri yakaladıklarını dile getiren genç çalıştırıcı, "Puandan da ziyade oynanan oyun açısından göze hoş gelen bir futbol sergiledik. Bir tek onu Fenerbahçe maçında skora çeviremedik. Onun dışında her şey gayet iyi gidiyor. Aramıza katılan arkadaşlar olacak. Bugün İsveçli bir arkadaşımız geldi, yarın da Brezilyalı bir arkadaşımız gelecek. İkinci yarı önemli ve zorlu maçlar bizi bekliyor. Zaten çok fazla süremiz yok. 4 gün sonra kupa maçımız var. Haftaya da Kasımpaşa maçımız var. Bir an önce yoğun tempoya oyuncularımızı alıştırıp lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Daha da iyisi olabilir"

Takımdaki atmosferin çok olumlu, futbolcuların da keyifli olduğunu ifade eden Özat, "Bunlar normal. 16 hafta iyi bir puanla bitti. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Bu bize bir rahatlık getirmeyecek. Her zaman hedefimiz daha da yukarısı. Bunu bildiğimiz için daha da çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Ligdeki hedeflerinin ilk 5 olduğunu ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Bunu kovalamaya çalışacağız. Bu ilk 8 olur, ilk 7 olur... Onu bilemem ama ilk 5 demiştim. Maç maç gidiyoruz. Zorlu bir periyottan geçtiğimiz gerçek. Kayseri, Adana, Fenerbahçe deplasmanları... İç sahada 3 maç oynadık, bunlar da lider Başakşehir, Trabzonspor ve Bursaspor ile... Zor bir periyot olduğu gerçek. Nitekim, ikinci yarı fikstürüne bakarsanız da; Kasımpaşa ile deplasmanda, Gaziantep ile deplasmanda oynayacağız. Arada Osmanlıspor maçı var, sonra Alanyaspor ile yine deplasmanda oynayacağız. 4 maçın 3'ü deplasman. Bu periyodu en iyi şekilde geçmek için sahaya çıkacağız." açıklamalarında bulundu.

Özat'tan santrfor mesajı

Oyuncularına güvendiğini aktaran Ümit Özat, "Daha iyisini yapacağımıza inanıyorum. Bir tane kenar oyuncusu aldık jonathon Rings diye. İyi bir oyuncu. Serbest oynuyor. Bir stoper oyuncusu gelecek Brezilya'dan... Onun dışında alabilirsek bir tane de santrfor alıp transferi kapatmayı düşünüyoruz" dedi. Ümit Özat, Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. İrfan'ın yanı sıra takımda çok yetenekli isimlerin olduğunu ifade eden Özat, "Ben zaten geldiğim gün söyledim... İrfan, Ahmet Çalık, Ahmet Oğuz, Uğur, Serdar, Aydın... Bunların bu takımda ömrü kısa. Bu çocuklara mutlaka teklifler gelecektir. Hepsi de bu ligin önemli oyuncuları. İrfan'la da konuştum. Onunla her zaman gurur duyuyoruz. İyi bir kulübe gitti. Kendisini geliştirebileceği ve kendisine değişik hedefler koyabileceği bir hocanın eline gitti. Abdullah hocanın eline gitmesinden dolayı da çok mutluyum. Onunla çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.
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