10.11.2017 20:19 Ümit Milliler, Malta'yı tek golle geçti

Ümit Milli Takım, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri dördüncü maçında deplasmanda Malta'yı 1-0 mağlup etti. Ümit Milli Takım, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri dördüncü maçında deplasmanda Malta'yı 1-0 mağlup etti.

Ta'Qali kentindeki Centenary Stadı'nda oynanan maçta millilerin golünü 50. dakikada kendi kalesine Karl Micallef kaydetti. Dördüncü maçında üçüncü deplasmanına çıkan Türkiye bu sonuçla puanını 5'e yükseltti.

Türkiye gruptaki beşinci maçında İstanbul Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Belçika ile karşılaşacak. 14 Kasım Salı günü oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.



