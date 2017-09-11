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Ümit Karan'ın takımı ilk maçında fark attı
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Ümit Karan'ın takımı ilk maçında fark attı

Amerika Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele eden ve teknik direktörlüğünü Ümit Karan'ın yaptığı Malatyaspor USA, sezonun ilk maçında ABD Brishna'yı 7-0 mağlup etti.

Amerika Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele eden ve teknik direktörlüğünü Ümit Karan'ın yaptığı Malatyaspor USA, sezonun ilk maçında ABD Brishna'yı 7-0 mağlup etti.
USA 1. Ligi'nde geçen sezon ligi ikinci olarak bitiren Brishna karşısında fırtına gibi esen Malatyaspor USA güçlü rakibi karsısında farklı galip gelerek lige iddialı bir giriş yaptı.
Yaklaşık bin 200 seyircinin izlediği karşılaşmada Malatyaspor 6, 22, 53 ve 58. dakikalarda Engin Baytar, 33. dakikada Can Aydogan, 42. dakikada Muhammet Yesilyurt ve 82. dakikada ise rakip savunma oyuncusunun kendi kalesine attığı gollerle maçı 7-0 kazandı.
Ümit Karan'ın çalıştırdığı Malatyaspor USA takımında Türk futbolunun yakından tanıdığı orta saha oyuncusu Engin Baytar da forma giyiyor. Yönetimi ağırlıklı olarak Malatyalı iş adamlarından oluşan Malatyaspor USA takımı Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor'a pilot takım olma hedefiyle yola çıktı.

"İLK MAÇIMIZDA İYİ BİR TAKIM GÖRÜNTÜSÜ SERGİLEDİK"
Malatyaspor USA Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, bu yıl ligde iddialı olduklarını ve ilk maçlarında galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Mutlu, "İyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. İlk maçımızda iyi bir takım görüntüsü sergiledik. Umarım sezon boyu böyle devam eder" dedi.
(Mehmet Türel / İHA)
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