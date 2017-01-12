12.01.2017 14:39 Ümit Burnu'ndaki yangın söndürülemiyor

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da Ümit Burnu'nun Okyanus'a bakan tarafında çıkan büyük orman yangını devam ediyor. Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da Ümit Burnu'nun Okyanus'a bakan tarafında çıkan büyük orman yangını devam ediyor.

Görüntüler, Hollywood'nun felaket filimlerine benziyor. Söndürme ekipleri Kuvvetli esen rüzgârın etkisisyle yükselen alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın evlere ve rezidanslara yaklaşmaya devam ediyor. Durumu kontrol almaya çalışan ve tehlikeli bölgedeki alana girip çıkan İtfaiyeler, ambulanslar, afet yönetim araçları, polis ve trafik araçlarının flaşları yoğun sis altında yanıp sönemeye devam ediyor. Endişeli bölge sakinleri ya yangını söndürmeye devam ediyor, ya da bölgeyi terk etmek üzere kıymetli eşyalarını topluyorlar.

Askeri ve sivil helikopterler ağaçların üzerine su dökerek yangını söndürmeye devam ediyor. Bitki örtülerinin yoğun bulunduğu alanlarda yangın alevleri birden yükseliyor. Bu da söndürme çalışmalarını zora sokuyor.



