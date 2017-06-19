Ümidini eşcinsel evliliklere bağladı

Türkiye karşıtlığı ile bilinen ve Cem Özdemir'in Eş Başkanı olduğu Yeşiller Birlik/90 Partisinin seçim programında, 'eşcinsel evliliğe izin verilmesi ve 2030'a kadar termik enerjinin terk edilmesi' vaatleri öne çıktı.

Türkiye karşıtlığı ile bilinen ve Cem Özdemir'in Eş Başkanı olduğu Yeşiller Birlik/90 Partisinin seçim programında, 'eşcinsel evliliğe izin verilmesi ve 2030'a kadar termik enerjinin terk edilmesi' vaatleri öne çıktı.

10 maddede özetlenen seçim programında, 2030'a kadar termik enerjinin terk edilmesi, mazot ve benzinli araçlara ruhsat verilmemesi ve iklim değişikliğine karşı önlemlerin alınması ve eşcinsel evliliğinin kabul edilmesi gibi maddeler yer aldı. Parti üyeleri, eşcinsel evliliklerin heteroseksüel evliliklerle eşit görülmediği bir koalisyonun içinde yer almayacaklarının altını çizdi. Son yapılan kamuoyu yoklamasında Yeşiller Birlik/90 Partisi'nin oy oranlarının yüzde 7 oranında olduğu belirlendi. Ülkede yüzde 5 seçim barajı bulunuyor.

(Mehmet Koca / İHA)