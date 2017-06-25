Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Umarım Kılıçdaroğlu bun yanlıştan döner'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Umarım Kılıçdaroğlu bun yanlıştan döner'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşünü eleştirerek 'Sayın Kılıçdaroğlu yanlış bir iş yapıyor, umarım bu yanlıştan döner' dedi. Sağlık alanındaki atamalar ve güvenlik soruşturmalarına da değinen Akdağ, 'Yeni personel almak istiyorum ama bütçe buna ne kadar müsaade eder bilmiyorum' diye konuştu.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşünü eleştirerek "Sayın Kılıçdaroğlu yanlış bir iş yapıyor, umarım bu yanlıştan döner" dedi. Sağlık alanındaki atamalar ve güvenlik soruşturmalarına da değinen Akdağ, "Yeni personel almak istiyorum ama bütçe buna ne kadar müsaade eder bilmiyorum" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kardelen TV'deki Gündem Özel programında İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Gazeteci Esat Bindesen'in sorularını cevaplandırdı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Akdağ, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bu bir adalet yürüyüşü falan değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündemde kalma çabasıdır. 'Siz muhalefet yapamıyorsunuz' iddialarına karşı öncelikle kendi partisi içerisindeki kaynaşmayı biraz yatıştırmak için ortaya koyduğu bir tavır. Ana muhalefet partisinin demokrasi ile yönetilen bir ülkede, TBMM'de muhalefetini yapması gerekir. Kanaatime göre sokak, bir ana muhalefet partisinin Türkiye gibi demokrasinin yerleştiği ülkede mücadele alanı olamaz. Başka gruplar haklarını sokakta da arayabilir. Sokakta hak aramanın riskleri olduğunu biliyoruz. Hele birçok terör örgütünün cirit attığı bir ülkede sokaklar Allah korusun bu provokasyona açıktır. Ancak bazı destek verenleri gördükçe meselenin nerelerden kaynaklandığını anlayabiliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kimlerle hareket edeceğine iyi karar vermesi lazım. Burada sözde adalet yürüyüşü diye başlattıkları bu yürüyüş aslında yargının MİT tırları hakkında verdiği kararla ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu enerjisini Türkiye'yi geliştirmek adına TBMM'de harcamalıdır. Sayın Kılıçdaroğlu yanlış bir iş yapıyor, umarım bu yanlıştan döner" dedi.

KATAR KRİZİ
Katar krizinin üzücü olduğu belirten Akdağ, "Biz kardeşlerin arasında böyle problemlerin olmasına çok üzülüyoruz. Tam da böyle ilişkiler daha da güçlendiği sırada bu tip anlaşmazlıklar bizi üzüyor. Biz Türkiye olarak dost ve Müslüman ülkeler arasındaki bu sorunun çözülmesini arzu ediyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız ciddi telefon diplomasisi yapıyor" diye konuştu.

"YENİ PERSONEL ALMAK İSTİYORUM AMA..."
16 bin 500 personel istihdam ettiklerini ve yeni personel almak istediğini söyleyen Recep Akdağ, "Görevde yükselme konusunda gerekli talimatları verdim. Bununla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu açıklarız. Bu sene doktor hariç 16 bin 500 personel istihdamı yapıyoruz. 4 bini bitirdik 12 bin 500'ü şu an ilanda. Senenin sonuna bırakmadık genelde bu iş senenin sonuna kalır. Zaten doktor alımlarında bizde sınır yok. Bu sene 9 bin civarında doktor alımımız olacak. Bunu da üstüne koyarsanız 25 bini geçiyor. 17 bin yeni şirket elemanı alma konusunda Maliye Bakanlığı ile mutabık kalmıştık. Bunu da eklersek 42 bini buluyor. Bunların dışında ben yeni personel almak istiyorum ciddi ciddi. Ama bütçe kısıtları buna bu sene ne kadar müsaade eder bilmiyorum doğrusu" şeklinde konuştu.
Güvenlik soruşturmalarının hızlanması noktasında meselenin çözüldüğü dile getiren Akdağ, şunları söyledi:
"Bunu hem Emniyet Genel Müdürümüz hem de İçişleri Bakanımız ile görüştük aslında mesele çözüldü. Başlangıçta güvenlik soruşturması dediğimiz daha geniş kapsamlı bir şey bekliyorduk. Bundan vazgeçtik arşiv araştırması dediğimiz sadece kayıtlara bakılan bir yönteme döndük. Güvenlik soruşturması onun peşinden devam edecek. Yani arşiv araştırmasında bir olumsuzluğu olmayan kişileri biz atayacağız peşinden güvenlik soruşturmamızda sorun çıkarsa ona göre muamele yapacağız. Bur arşiv araştırmasını yaptıktan sonra zaten çok bekletmiyoruz. Eğer az sayıda bekleyen varsa ki var, bunlar son 4 bin içinde 150 kişi civarında kaldı. Bunların arşiv araştırmasında problemler var. Bunların güvenlik soruşturmalarını bekliyoruz."
(Doğa Alca/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hatay bayramda şehidini uğurladı
Tatile gidemeyen İstanbullular Şile'ye akın etti
Bozdağ'dan Kılıdaroğlu'na: Boşuna yoruluyorlar
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Poşet içinde çöpe atılan bebek hayata tutunamadı
Paris'te bayram coşkusu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD ve NATO'ya Yunanistan'dan İncirlik teklifi
ABD ve NATO'ya Yunanistan'dan İncirlik teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatsızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatsızlandı
Bayramı kana bulayacaklardı! Öldürüldüler
Bayramı kana bulayacaklardı! Öldürüldüler
Erdoğan'dan bayram mesajı: Cevabı sahada vereceğiz!
Erdoğan'dan bayram mesajı: Cevabı sahada vereceğiz!
Milliler Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
Milliler Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde yeni sezon başladı
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde yeni sezon başladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hatay bayramda şehidini uğurladı
Hatay bayramda şehidini uğurladı
Tatile gidemeyen İstanbullular Şile'ye akın etti
Tatile gidemeyen İstanbullular Şile'ye akın etti
Bozdağ'dan Kılıdaroğlu'na: Boşuna yoruluyorlar
Bozdağ'dan Kılıdaroğlu'na: Boşuna yoruluyorlar
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Poşet içinde çöpe atılan bebek hayata tutunamadı
Poşet içinde çöpe atılan bebek hayata tutunamadı
Paris'te bayram coşkusu
Paris'te bayram coşkusu
'Umarım Kılıçdaroğlu bun yanlıştan döner'
'Umarım Kılıçdaroğlu bun yanlıştan döner'
Bayramlaşma yolunda kaza: 9 yaralı
Bayramlaşma yolunda kaza: 9 yaralı
İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi
İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi
3 büyüklerden Ramazan Bayramı mesajı
3 büyüklerden Ramazan Bayramı mesajı
Bayram tatili nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik köprü geçişlerinde kilitlendi
Bayram tatili nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik köprü geçişlerinde kilitlendi
Fikret Orman ve Aziz Yıldırım'dan bayram mesajı
Fikret Orman ve Aziz Yıldırım'dan bayram mesajı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English