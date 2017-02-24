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Uluslararası yatırımcılara seslendi: Gelin konuşalım
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Uluslararası yatırımcılara seslendi: Gelin konuşalım

Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, uluslararası yatırımcılara seslendiği konuşmasında hükümetin destek vereceği konuları masaya yatırmak üzere 'Gelin, ne yapmamız gerektiğini konuşalım' dedi.

Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, uluslararası yatırımcılara seslendiği konuşmasında hükümetin destek vereceği konuları masaya yatırmak üzere "Gelin, ne yapmamız gerektiğini konuşalım" dedi.
Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği 36'ncı Genel Kurul toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Zeybekci, 2017 yılında beklenen büyüme rakamlarına değindi. Zeybekci, 2017 yılı Ocak ayında yüzde 15 seviyesindeki bir büyüme trendinin gerçekleştirileceğini belirtti. 2016 yılı 4'üncü çeyrek büyümesinde artı yönde hareket beklediklerini söyleyen Zeybekci, "Büyümede bütün dünyadaki performanslar ve dünyadaki vakalar bellidir. Üçüncü çeyrekteki büyümedeki eksimiz bellidir. Son çeyrekte inşallah istediğimiz seviyede bir büyümeyi yakalayamasak da iyi bir artının dördüncü çeyrekte gelmesini öngörüyoruz ve bekliyoruz. Ama 2017'yi biz artık yeniden bir bismillah zamanı olarak görüyoruz. Rahmetli Özal ile başlayan ihracata dayalı büyüme çağı yeniden bir ihracat seferberliğiyle 2017'de bunun sonuçlarını göreceğiz yani bizim için büyümede ihtiyaç duyduğumuz finansmanı elde etmekle ilgili iki ayağımız var biri ihracatımızı artırmak o ihracatımızı artırmayı da 2017'de 2016'nın Ekim - Kasım aralıklarında görüyoruz. Kasım'da yüzde 9.7, Aralık'ta yüzde 9.4, Ocak 2017'de yüzde 15'ler seviyesindeki bir büyüme trendini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"KİMLİĞİNİZ NE OLURSA OLSUN. BU ÜLKEYE GELİP BİZİMLE YOLUNUZA DEVAM ETMEK İSTİYORSANIZ, BİZİM İÇİN DÜNYANIN EN İYİ DOSTUNUZ"
Zeybekci, yatırımcılara, "Kimliğiniz ne olursa olsun. Bu ülkeye gelip bizimle yolunuza devam etmek istiyorsanız, bizim için dünyanın en iyi dostunuz" dedi. Zeybekci "Kimliğiniz ne olursa olsun, hangi ülkenin kimliğini taşırsanız taşıyın. Değil mi ki siz buradasınız. Değil mi ki geldiğiniz, bu ülkede bu vatanda bizimle bu ülkenin kaderini paylaşarak bundan sonra burada yolunuza devam etmek istiyorsanız, bizim için dünyanın en kıymetli dostusunuz. Hiçbir şekilde artı ayrışmanız olacaktır. Sizi daha ayrı bir şekilde görmemiz olacaktır. Ama asla ve asla Cumhurbaşkanımızın o anlayışı son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımız YASED adından rahatsız olan bir anlayışa sahiptir. Onun için onun tavsiyesiyle uluslararası yatırımcılar derneği olarak değiştirilmiştir" dedi.

"GELİN KONUŞALIM"
Dünya'nın en iddialı yatırım teşvik sisteminin şuan uygulamada olduğunu hatırlatan Zeybekci, "Yatırım için ne düşünüyorsanız gelin konuşalım. Yatırım alanı mı diyorsunuz? Gelin konuşalım. Alt yapınız yok oraya liman lazım oraya falanca barajdan 100 km kanal gelmesi lazımsa, gelin konuşalım. 10 yıl boyunca tüm vergileri tatil etmemiz mi gerekiyor? Gelin konuşalım. Bu çok büyük bir yatırım bunun finansmana ihtiyacı, finansmanın da faizle ilgili yükünü paylaşmak mı gerekiyor? Gelin konuşalım. Bu çok büyük bir yatırım, bu yatırımda Türkiye olarak sizin de bizim yanımızda olduğunuzu görmek istiyoruz, kamu olarak bu yatırıma ortak olmak mı gerekiyor? Gelin konuşalım" diye konuştu.
(Ali Canberk Özbuğutu - Rıfat Fırat / İHA)

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