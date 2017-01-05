05.01.2017 12:21 Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Azizoğlu: 'Devlet şehidine ve gazisine sahip çıkmaya devam ediyor'

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, devletin şehidine ve gazisine sahip çıkmaya devam ettiğini söyledi. Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, devletin şehidine ve gazisine sahip çıkmaya devam ettiğini söyledi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş ve şube müdürleri, 15 Temmuz gazisi IUC Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında devlet millet birlikteliğinin en önemli göstergelerinden birisinin de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının tüm şehit yakınları ve gazileri aralıksız ziyaret etmeleri, hükümetin tüm kararları hızla hayata geçirmeleri olduğunu belirten Azizoğlu, "Bu ziyaret beni ziyadesi ile onurlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan liderliğinde kahraman Türk halkının küresel emperyalizmin uşağı terör örgütlerinin en alçağı olan FETÖ yapılanmasına karşı verdiği savaşta kurşunla yaralanmış olmak ve gazilik unvanına sahip olmak çocuklarım ve torunlarıma bırakacağım en büyük onursal mirastır" dedi.



Küresel emperyalizmin taşeron yapılanmaları olan terör örgütlerinin bazen etnik yapıyı, bazen küresel İslam kardeşliğini bozacak inançları, bazen de FETÖ yapısında olduğu gibi eğitim, sosyal yaşam, ekonomi, bürokrasi ve silahlı güvenlik birimlerinin tümünü sinsice işgal ederek diğer tüm yaşamsal alanları gasp etme teşebbüsünde bulunabildiklerini kaydeden Azizoğlu, "Türkiye gibi küresel bir güç ve devlet kültürü tarihin derinliklerine kök salmış bir ülkeyi bile kaoslara sürükleyecek darbe teşebbüs alt yapısını oluşturabiliyorlar. Ülkemizdeki farklı etnik yapılar, inançlar, kültürler ve dünya görüşleri sadece zenginliklerimizdir. Asla ayrıştırıcı değerler değildir. 79 milyonluk dünyanın saygın ve küresel gücü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizleri birleştirici unsurlar olan vatan, bayrak ve millet değerleri ile ayrılmaz bütün yapmaktadır" diye konuştu.

