Uluslararası Türkmen Şöleninde Yörük göçü

Balıkesir'de Altıeylül Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 13. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleninde temsili Yörük göçü gerçekleştirildi.

Balıkesir'de Altıeylül Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 13. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleninde temsili Yörük göçü gerçekleştirildi.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni'nde temsili Yörük göçü canlandırıldı. Karesi Türbesi önünde okunan Kur'an'ı Kerim ve duaların ardından protokol üyeleri ve konuklar, mehter takımı ve atlılar eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında Tülü Tabakların gösterileri büyük ilgi gördü. Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Sinan Ergüven, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptığı konuşmada, "Biraz önce Yörük göçünü temsilen Karesi Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim okundu. Dualar yapılarak temsili Yörük göçü halinde bir yürüyüş yapıldı. Yine Anafartalar Caddesi, Kızılay Caddesi'ni geçerek Atatürk Anıtı'nın önüne gelindi. Burada Atamıza çelengimizi sunarak İstiklal Marşımızı söyledikten sonra şimdi misafirlerimizle beraber fotoğraf çektiriyoruz. Yörük Türkmen Şöleni'ni önemsiyoruz. Çünkü bizi biz yapan değerleri yaşatıyoruz. Geçmişini unutan milletlerin geleceği olamaz. Bizim örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi gençlerimize, torunlarımıza, gelecek nesillerimize aktarmamız lazım ki geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilelim. Türkiye'nin 2023 hedefleri var, 2053, 2071 hedefleri var. Bu hedeflere doğru giderken gençlerimizi bizi biz yapan değerlerden, öz kültürümüzden uzak tutmamamız lazım. Bu yüzden bu şöleni önemsiyoruz. Hem giysileriyle, hem kültürü ile folkloru ve renkleriyle yaşatıyoruz. Bu sene Makedonya'dan, Bulgaristan'dan, Kırgızistan'dan, Bosna Hersek'ten ekiplerimiz geldi. Onların renkleri, kıyafetleri ve folkloruyla farklı anlar yaşıyoruz. Esas finalde yarın Ayvatlar'dayız. Yörükler'in harman olduğu yayladayız. Orada yine çadırlar kurularak mevlidi şerifler okunacak, pilav ve ayran hayırları, okçuluk gösterileri olacak. Bizim folklor gösterileri ile birlikte yine şölen havasında Yörükler'in yaylaya çıkmış olmasını kutlayacağız" dedi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

(Otağ Fırıncıoğulları / İHA)