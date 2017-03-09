Uluslararası Mahkemeden Bosna Hersek için şok karar

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Bosna Hersek'in Sırbistan aleyhindeki soykırım davasının yeniden açılması için yaptığı müracaatı reddetti.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Bosna Hersek'in Sırbistan aleyhindeki soykırım davasının yeniden açılması için yaptığı müracaatı reddetti.

Başvuruya ilişkin olarak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'ne bir mektup gönderen mahkeme, konuya ilişkin olarak Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinden kendilerine gelen mektupları değerlendirdiklerini ve soykırım davasını revize etme başvurusunun, Bosna Hersek Devleti adına yetkin bir müessese tarafından yapılmadığına hükmedildiğini bildirdi. Mektupta, Bosna Hersek adına yapılan başvurunun hükümsüz olması nedeniyle mahkemenin 2007 yılında Sırbistan'ı Srebrenitsa soykırımına ilişkin suçlamalardan aklayan kararı gözden geçirme hususunda hiçbir şey yapamayacağı ifade edildi.

Bosna Hersek'te Boşnak siyasetçiler, Sırbistan'ın Srebrenitsa soykırımındaki rolüne ilişkin yeni deliller ortaya çıktığı gerekçesiyle Sırbistan aleyhindeki soykırım davasının revize edilmesi için inisiyatif almış ve Bosna Hersek'in Lahey'deki temsilcisi Sakib Softiç kanalıyla Uluslararası Adalet Divanı'na başvuru yapılması sağlanmıştı. Boşnak politikacıların Bosna Hersek adına tek başına hareket edemeyeceğini savunan Bosnalı Sırp politikacılar ise 2002 yılında vazifeye atanan Sakib Softiç'in yetkili olmadığını ileri sürerek Lahey'deki uluslararası mahkemeye başvuruyu reddetme çağrısı yapmışlardı. Bu çerçevede Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Mladen İvaniç, Sırbistan'ın menfaatlerini ülkesinin menfaatlerine tercih ettiği eleştirilerine rağmen Uluslararası Adalet Divanı'na bir mektup göndermiş ve müracaatı gerçekleştiren Sakib Softiç'in yetkili olmadığını beyan etmişti.

Srebrenitsa soykırımına ilişkin 2007 yılındaki kararında Uluslararası Adalet Divanı, Srebrenitsa'da Bosnalı Sırp kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen katliamın bir soykırım teşkil ettiğine hükmetmiş ve Sırbistan'ın soykırımı engellemekte başarısız olduğuna lakin soykırımın Belgrad'dan gelen direktiflerle gerçekleştirildiğine ilişkin yeterli delil bulunmadığına hükmetmişti.

