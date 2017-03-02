Uluslararası Basın Özgürlüğü heyetiyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Basın Özgürlüğü Heyeti ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Basın Özgürlüğü Heyeti ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, uluslararası basın meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan "Uluslararası Basın Özgürlüğü Heyeti" ile görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de hazır bulundu.

(Pelin Üzek / İHA)