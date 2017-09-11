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Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası başlıyor
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Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası başlıyor

31.'si düzenlenecek olan Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvasına 20 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu katılacak.

31.'si düzenlenecek olan Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvasına 20 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu katılacak.
31. Uluslaarası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın basın toplantısı Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde yapıldı. Basın toplantısına Ahmet Cömert'in oğlu Atilla Cömert, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve Spor Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu katıldı. Türk boksunun en önemli isimlerinden birisi olan Ahmet Cömert, Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nın başlamasına öncülük ederken, vefatının ardından bu turnuvaya kendi adı verildi. 5 yıl boyunca Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası olarak düzenlenen bu organizasyon, 1990 yılında Ahmet Cömert'in vefatının ardından Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası olarak düzenlendi. Bu yıl 31.'si yapılacak olan bu önemli organizasyona 13 ülkeden 250'nin üzerinde sporcu katılacak. 12-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvada karşılaşmalar Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda yapılacak. Turnuva, genç erkekler ve genç bayanlar kategorisinde düzenlenecek. Turnuvayı izlemek isteyenler ücretsiz olarak takip edebilecekler.

ATİLLA CÖMERT: "BU TURNUVADA BARIŞA VE SEVGİYE OLAN KATKIYI GÖRECEĞİZ"
Tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan Atilla Cömert, boks gibi amatör sporların barışa, sevgiye ve olimpiyat felsefesinin gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Ahmet Cömert hümanist bir insandı ve kardeşliğe, barışa çok önem veriyordu. Bu gibi turnuvaların yapılmasındaki en önemli etken barışa sağladığı katkıdır. 31.'si düzenlenecek olan bu turnuvada da barışa ve sevgiye olan katkıyı göreceğiz. Bu felsefeyi halkımıza ne kadar aktarırsa o kadar iyi bir şey yapacağız. Ben isminin yaşatılmasını sağlayan Spor Bakanlığımıza, boks federasyonumuza ve gençlik spor genel müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

EYÜP GÖZGEÇ: "TÜM SPORSEVERLERİ BAĞCILAR'A BEKLİYORUZ"
Atilla Cömert'in ardından konuşan Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Ahmet Cömert isminin dünya boksu için çok önemli olduğunu ifade ederek, "İnsanlar ölmeden önce ya da öldükten sonra anılmayı çok isterler. Bu turnuva, bir spor organizasyonunun yanı sıra bir boks duayenini de anma organizasyonu. Tüm sporseverleri Bağcılar'a bekliyoruz. Cömert Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Her ne kadar Ahmet Cömert, babaları olsa da, bunun dışında da çok büyük gayret gösterdiler. İnşallah bizle ve bizden sonra bu turnuvanın devam etmesini diliyorum" açıklamasını yaptı.
Basın toplantısının ardından Ahmet Cömert'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.
(Bozhan Memiş - Uygar Aydın / İHA)
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