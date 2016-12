28.12.2016 16:31 Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği bu yıl Nevşehir'de

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliğinin 39.'sunun, bu yıl 18-30 Nisan tarihleri arasında Nevşehir'de yapılacağını duyurdu. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliğinin 39.'sunun, bu yıl 18-30 Nisan tarihleri arasında Nevşehir'de yapılacağını duyurdu.

1979'dan bu yana TRT'nin organizasyonuyla "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" adıyla uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olan TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği bu yıl Nevşehir'de düzenlenecek. Vali Aktaş toplantıda yaptığı açıklamada, "TRT Radyo Televizyon Kurumu 38 yıldır her yıl Türkiye'de 23 Nisan çocuk şenliği adı altında uluslar arası bir şenlik düzenlemekte. Bu sene de nasip olursa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelen haftada Türkiye'de 39. su düzenlenecek ve şuan itibari ile bu ilimizde yapılması kararlaştırıldı. Yarın ilimize TRT'den heyetler gelecek. İlk paylaşımımızda da neler yapabileceğimizi ilimize bunun neler katabileceği bizim bu organizasyona il olarak burada sorumlu görevli olabileceğimizi düşündüğümüz kurumlar ve sivil toplum örgütlerini davet ettik" dedi.

Vali Aktaş, "Kimin nasıl katkıda bulunacağını beraber bir istişare edelim diye bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben ilk TRT'den böyle bir şeyin yapılabileceğini duyunca kendi adıma heyecanlandım. Göreve başladığımız altı aylık sürede Nevşehir'de neler yapılabilir, özellikle turizm bu kötü gittiği dönemde ilimizin de etkilendiği bu olumsuzluktan çıkmak adına nasıl bir çaba sarf edebiliriz derken böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmak ilin valisi olarak da şahsımı da ziyadesiyle mutlu etti" diyerek şunları söyledi:

"Umuyorum bu şenliğin getireceği hareketle ilimize yöremize katacağı hareketle hem bu turizmdeki olumsuz durumu bir nebze kırmış oluruz hem de umuyorum özellikle tanıtım açısından. Hem anlık tanıtım hem şenliğin öncesinde ve sonrasında hem de özellikle gelecek olacak çocukların küçük çocuklar olması orta öğretim öğrencileri olması bunların Ülkelerine götürdüklerinde ve ilerde burada yaşayacağı anılarla beraber büyük bir tanıtım kampanyası olacağını düşünüyorum. Yaklaşık şuanda TRT'nin davet etmeyi düşündüğü ülke sayısı otuz, bu otuz ülkenin altmışa kadar çıkma ihtimali var. Ülkelerden çocuk davet edecekler her ülkeden yaklaşık on beş çocuk şu anki konuşmalarımızda en az beş yüz civarında yabancı çocuk ilimizde bir hafta sürece misafir edilecek. Ve bunlarla beraber yabancı basın mensupları, yine bu ülkelerin hepsinden çocuklarla gelecek mihmandar ve rehberler, TRT'nin şenlik boyunca ve şenlikten öncede tanıtımına yönelik olarak günlerce haftalarca yapacağı yayınlar, hem internet sitesinde hem TRT'nin diğer haber kanallarında yapacağı canlı yayınlar yurt dışında bu ülkelerin en az on beşinde çeşitli etkinliklerin, alanın, kapanışın ilk gün ki yürüyüş etkinliklerinin canlı yayın yapılabileceği TRT tarafından bize iletildi. Bu yayınların bu tanıtımların bir çok bütçeyi bir araya getirsek ilimiz adına bir çoğunun yapamayacağımızı düşünüyorum. Böyle bir fırsat ilimize gelmiş bulunuyor. Bu toplantıda TRT bizden ne bekliyor ne yapabiliriz onu konuşacağız."



NEVŞEHİR BELEDİYESİ ORGANİZASYONA 1 MİLYON BÜTÇE İLE DESTEK OLACAK

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ise, "Biz belediye olarak yaklaşık bir milyon lira civarında bütçe ile bu işe destek olmaya karar verdik. Ciddi bir bütçe bu, sadece bizim üzerimize düşen ama hepimizin üzerine düşen çok güzel şeyler var yani. Trilyonlarca lira harcasak geleceğe yönelik böyle bir yatırımı yapma imkanımız yok hakikaten ciddi bir iş bu konuda sayın Valimize, Milletvekillerimize herkese çok teşekkür ediyorum katkısı olan çünkü bu çocuklar ülkelerine gittiklerinde burada çektirdikleri fotoğrafları, filmleri, videoları gösterecekler" dedi.

Başkan Ünver, "Bu konuda hepimizin taşın altına elini koyması gerektiğini inanıyoruz. Çünkü çocuklarla yapılan tanıtımın büyüklerle yapılan tanıtımdan daha etkili olduğunu defalarca gördük. Tarihi bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Bir de pazarlayacağımız tanıtacağımız ürünümüz dünya kalitesi bir ürün. Öyle sıradan bir ürün değil. Elimizdeki bu ürünün iyi tanıtılması lazım. Yani buraya gelen misafirlerimizin binlerce yatak kapasitesiyle ağırlanacağı bir organizasyon. Binlerce kişi gelip burada fotoğraflar çektirecek. Mümkün mertebe ilimizin her tarafına yaymak istiyoruz. Sadece şehrin merkezinde olup biten bir organizasyon değil. Ürgüp'ümüzü, Avanos'umuzu, Kaymaklı'mızı, Gülşehir'imizi her tarafını bu organizasyonun içerisine katarak götürelim istiyoruz. Buda son derece önemli çünkü her bir ilçemiz kendi çapında bir sarı lira, bir altın madeni gideceği her yer insanların varacağı her yer bir kalite bir marka. Onun için bunu hep beraber inşallah. Ben bu konuda çok heyecanlıyım 2005 teki yaptığımız dünya yerel yönetimler barış konferansından sonraki ilimizde ki yapılacak en büyük organizasyon. oda çok ciddi bir organizasyondu. Çok ciddi meyvelerini topladık. Dünyanın her tarafında konuşulan bir organizasyondu, Birleşmiş Milletlere kadar. İnşallah bu da özellikle çocuk haklarının en çok gündeme geldiği bu günlerde böyle bir yılda Nevşehir'e gelmiş olması bu organizasyonun son derece önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(Şerif Taşar / İHA)