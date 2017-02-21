Ulusal güvenlik danışmanı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı seçti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı seçti.

ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yerine Korgeneral Herbert Raymond McMaster' seçtiğini açıkladı. ABD Ordusunda korgeneral olan McMaster, 2014 yılında Time dergisi tarafından 'dünyanın en etkili 100 kişisi'nden biri olarak gösterilmişti.

Trump McMaster için, "Muazzam bir yetenek ve deneyime sahip bir adam. Böyle bir komutana sahip olduğumuz için onurluyuz" dedi. General McMaster ise, "Ulusumuza hizmet etmeye devam edebilecek olmanın bir ayrıcalık olduğunu ve ulusal güvenlik ekibine katılmayı dört gözle beklediğini açıkladı.

(Muhammed Mollaoğlu / İHA)