Uludağ'ın zirvesinde kamp keyfi

Bursa'da bir grup dağcı, Uludağ'ın 2543 metrelik buz ve karla kaplı zirvesinde kamp yaptı.

Bursa'da bir grup dağcı, Uludağ'ın 2543 metrelik buz ve karla kaplı zirvesinde kamp yaptı.

Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) üyeleri, yaptıkları tırmanış ve kamplarla Uludağ'ın görünmeyen güzelliklerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Dağcıların trans geçişleri 2 gün sürdü. 30 kilometre yürüyen dağcılardan kimi kendi yaptıkları oyuklardaki tulumlarda, kimi ise kurduğu çadırda konakladı. Kar kalınlığının zaman zaman metreyi bulduğu zirvede uğur böceklerinin, akan derelerin ve güneşin tadını çıkaran dağcılar, keskin uçlarda ise adrenalini sonuna kadar yaşadı.

ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk ve ekibinin zirve tırmanışı sonrasında bu hafta sonu Aras şelalesindeki belgesel çekimi, Uludağ'ın ne kadar doğal ve korunması gerektiğini gözler önüne serdi. Son kar kalıntılarının da erimesiyle şelaleler adeta coştu. Aras şelalesinin kayaların arasından akan suları ise gözlerden akan yaşlara benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

