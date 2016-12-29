29.12.2016 17:38 Uludağ'da tipide vatandaşlar mahsur kaldı

Uludağ'da yılbaşı öncesi aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi yüzünden vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Buz pistine dönen dağ yoluna zincirsiz çıkan acemi sürücülerin spin attığı görüntüleri ise amatör kameralar tarafından kaydedildi. Uludağ'da yılbaşı öncesi aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi yüzünden vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Buz pistine dönen dağ yoluna zincirsiz çıkan acemi sürücülerin spin attığı görüntüleri ise amatör kameralar tarafından kaydedildi.



Yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden Bursa-Uludağ yolu trafiğe kapandı. 8 . kilometreden itibaren sürücülerin yukarıya çıkışlarına jandarma ekipleri tarafından izin verilmedi. Oteller bölgesinden aşağıya inişte tipiye yakalanan çok sayıda sürücü zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı vatandaşlar araçlarından inip kara saplanan otomobillerini çıkarmaya çalışırken buz pistine dönen yolda spin atanlar amatör kameralar tarafından görüntülendi. Karayolları ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yolun tekrar açılmasını sağladı. Jandarma ekipleri zincirsiz araçların Uludağ'a çıkmasına izin vermiyor.

