Uludağ'da Merve Özbey rüzgarı

Uludağ'da sahne alan başarılı aranjör Erdem Kınay ve güzel şarkıcı Merve Özbey, dinleyicilerine muhteşem bir gece yaşattı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da gerçekleşen ve Türkiye'nin en büyük kış müzik festivalinde sahne alan ikili gençleri oturtmadı. "Vurur yüze ifadesi" şarkısı ile sahneye çıkan Erdem Kınay ve Merve Özbey sevilen parçaları seslendirirken salonu dolduran gençlerde şarkılara eşlik etti. 2 saat süren programda ikili, gençleri kıpır kıpır oynattı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merve Özbey " Biz her sene buradayız kocaman bir aile olduk zaten Türkiye'nin en büyük festivali her şeyden önce içerideki ekip çok sağlam ve çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. O yüzden güzel bir konser dinleyici bekliyor olacak. Barış Avcı benim son dakika kurtarıcım her zaman 1 gün önceden kıyafetlerimi hazırlar. Kendime yakışan her şeyi giymeyi seviyorum" dedi.



YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Şubat ayında klip çalışmaları başlayacak çok yakın zamanda dinleyicilerle buluşturacaklarını dile getirdi. Merve Özbey, "Ama gerçekten bu seferki şarkı da diğer şarkılarım kadar güçlü bu konuda artık iddiasız olmak istemiyorum çünkü iyi şeyler yapıyoruz.herkesin dilini peleseng oluyor. Çıkacak olan şarkının ismi ise Boynun Borcu" dedi.

(Cengiz Gündüz / İHA)