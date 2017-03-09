Ulucami saldırısında 3 sanığa 14'er kez müebbet talebi

Bursa'da 13 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısının 5'inci duruşması yapıldı. Cumhuriyet Savcısı, Ümmü Gülsüm M., Mithat T. ve Emine K. hakkında 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 1'er kez müebbet ve 15'er yıl hapis cezası, diğer tutuksuz 3 sanık hakkında ise beraat istedi.

Bursa'da 13 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısının 5'inci duruşması yapıldı. Cumhuriyet Savcısı, Ümmü Gülsüm M., Mithat T. ve Emine K. hakkında 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 1'er kez müebbet ve 15'er yıl hapis cezası, diğer tutuksuz 3 sanık hakkında ise beraat istedi.

Ulucami önünde 27 Nisan 2016 tarihinde 13 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mithat T. (19), Emine K. (26) ve Ümmü Gülsüm M. (20) ile tutuksuz sanıklar Tuba K. (19), Zekiye Z. (26) ile sanıkların yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmaya ilk defa katılan Bayram A. (34), "Olay tarihinde Ulucami'de namaz kılıyordum. Cam parçası patlamayla benim vücuduma isabet etti. Patlamayla aramda 5 metre mesafe vardı. Şikayetçi değilim" dedi.

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada olayın oluş şeklini, detaylarını, sanıkların davranışlarını anlattı. Cumhuriyet savcısı anlatımının ardından tutuklu 3 sanık Ümmü Gülsüm M., Mithat T. ve Emine K. hakkında 13 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı 3 sanığın mala zarar verme ve örgüte silah satma suçlarından beraatını talep etti. Savcı, tutuksuz yargılanan İsa C. (34), Zekiye Z. ve Tuba K.'nın beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, Emine K., Mithat T. ve Ümmü Gülsüm M.'nin tutukluluk hallerinin devamına, avukatların ek savunmalarına duruşma gününe kadar hazırlamalarına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)