09.02.2017 10:18 Ülkü Ocaklarından CHP'li Özel'e sert tepki

Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Murat Yörük, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Ülkü Ocakları hakkında 'Referandumda 'hayır' diyecekler' şeklindeki yorumlarına sert tepki gösterdi. Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Murat Yörük, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Ülkü Ocakları hakkında "Referandumda 'hayır' diyecekler" şeklindeki yorumlarına sert tepki gösterdi.

Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Yörük yaptığı açıklamada, "Bir süredir bilindiği üzere ülkemiz ve milletimiz çok önemli tarihi bir süreçten geçmektedir. Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel yapmış olduğu bir açıklamada mensubu olmaktan şeref duyduğum ve hala uç beyliğini yapmakta olduğum Ülkü Ocakları mensupları hakkında haddi olmayarak yorum yapması şahsımı ve dava arkadaşlarımı üzmüştür. Tabi ki ülkücü olanlardan 'hayır' diyecekler olacağı gibi Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş olanlardan 'evet' diyenler de vardır. Biz Ülkü Ocaklılar bugüne kadar bizi hiçbir şekilde yanıltmayan Liderimiz Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği yolda yürüyeceğimizi ve bir kez daha beyan etmekteyiz" dedi.



"İNSAN ÖNCE KENDİNİ VE HADDİNİ BİLMELİDİR"

"Yıllardan beri okyanus ötesinde laf söylediğimizde karşımızda duranlar, 15 Temmuz hadisesi ve sonrasında liderimizin olayları ne kadar doğru okuduğunu anladığını düşünüyorum" diyerek açıklamasına devam eden Yörük şunları söyledi:

"Bugüne kadar Liderimiz Devlet Bahçeli önce ülkem ve milletim anlayışı ile hareket ederek dün yapmış oldukları grup toplantısında üzerine basarak bir kez daha beyan etmişlerdir ki Milliyetçi Ülkücü Hareket Devletin bekası için, Millet için, Cumhuriyet için, Türklük için 'Evet' demektedir. Bugünün şartlarında gördüğümüz üzere Özel ülkücülerin çizgisini kabul etmiş olduğunu, hiç gitmedikleri ocakları gezelim söylemiyle anlamış oluyoruz. Sayın Özel'e tavsiyem; insan önce kendini ve haddini bilmelidir. Kendi siyasi oluşumu içerisinde 'Evet' diyecek birçok insan var iken Ülkücüleri diline dolamasını şiddetle kınıyorum. Sayın Özel, bizim liderimize ve birbirimize karşı olan sadakatimizi 2014 yerel seçimlerinde Manisa'da yaşadığı hezimette anlamış olmalıydı. Ama görüyoruz ki anlayamamış. Unutulmamalıdır ki biz Ülkücüler bizi ve Türk Milletini hiç yanıltmayan liderimizin izinde ve emrindeyiz. Bunu karartmaya hiçbir zihniyetin ömrü yetmeyecektir. Dost da düşman da bilmelidir ki; Türk Milliyetçileri teslim alınmadan Türk Milleti yok edilemez. Bir takım karalama kampanyası yürüterek, asılsız iddialarda bulunanların isimlerini hafızamıza not etmekteyiz. Herkes haddini bilmelidir ki; davamıza, davamızın kutsaliyetine, vatan için büründüğümüz misyonumuza nifak sokulmasına asla müsamaha gösterilmeyecektir."

(Sadık Cangel / İHA)

