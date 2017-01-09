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Ülkü Ocakları köy okullarına kütüphane açıyor
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Ülkü Ocakları köy okullarına kütüphane açıyor

Gaziantep Ülkü Ocakları 'Ülkü Ocakları Köylere Kitaplardan Bir Bahar Götürüyor' sloganı ile Arıl Kasabası Çok Programlı Lisesine ilk kütüphanesini açtı.

Gaziantep Ülkü Ocakları "Ülkü Ocakları Köylere Kitaplardan Bir Bahar Götürüyor" sloganı ile Arıl Kasabası Çok Programlı Lisesine ilk kütüphanesini açtı.

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı M. Fuat Yozbatıran açılış konuşmasında, "Ülkü Ocakları Köylere Kitaplardan Bir Bahar Götürüyor" sloganıyla çıktığımız yolda ilk kütüphanemizi Arıl Kasabasında Çok Programlı Lisesinde açmış bulunmaktayız. Maddi manevi destek veren, emeği geçen herkese, okul idarecileri ve öğretmenlerimize, kitap bağışı yapan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin geleceğini kitapla buluşan çocukların inşa edeceğini belirten Yozbatıran Gaziantep Ülkü Ocakları olarak hayata geçirdiğimiz bu sosyal sorumluluk projesiyle amaçlarının Gaziantep'in unutulmuş ama en çok ihtiyacı olan yerlerine el uzatarak okumayı sevdirmek ve yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti.

"Birçok köy okulumuza ulaşacağız"

Bu tür sosyal sorumluluk projelerini daha da yaygınlaştıracaklarını söyleyen Yozbatıran "Söz konusu eğitim olunca elimizden neler gelebiliyor diye hemen gerekli girişimleri başlattık ve Gaziantep Ülkü Ocakları olarak yarının geleceği olan bu çocuklarımızı hem sevindirelim istedik hem de güzel bir kütüphane oluşmasına katkıda bulunalım dedik. İnşallah çalışmalarımız devam edecek. Bir şeyleri talep eden değil bir şeyleri dağıtan, yardımlaşmayı seven eğitime katkıda bulunan bir tutumla İnşallah güzel çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi.

"Önceliğimiz eğitim"

Yozbatıran "Başta eğitim olmak üzere, sürdürülebilir ve uzun soluklu projeleri hayata geçirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu projemiz ile köy okullarında öğrenim gören öğrencilere kaynak noktasında yardım yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Okumak kültür haline gelmeli"

Okumanın topluma kazandırılması gereken bir alışkanlık olduğunu söyleyen Yozbatıran, okumanın toplumda kültür haline gelmesi için çabaladıklarını kaydetti.

Yozbatıran "Peygamber efendimize inen ilk ayette de vurgulandığı gibi 'ikra', yani oku kelimesine önem verilmesi gerekiyor. Bir hadiste de 'Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz' diye buyrulmuştur. Bizde bu konu kapsamında çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
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