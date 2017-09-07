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'Ülkesini milletini cümle aleme şikayet eden siyasetçiler var'
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'Ülkesini milletini cümle aleme şikayet eden siyasetçiler var'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Ülkesini milletini cümle aleme şikayet eden siyasetçiler var. Yazık, siyaset tabii ki herkes yapacak, herkes fikrini söyleyecek. Türkiye demokratik bir ülke ama kalkıp gidip sen 'Türkiye'de can güvenliği yok, mal güvenliği yok, kimse bu ülkeye gelmesin' dersen bunun kime ne faydası var' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkesini milletini cümle aleme şikayet eden siyasetçiler var. Yazık, siyaset tabii ki herkes yapacak, herkes fikrini söyleyecek. Türkiye demokratik bir ülke ama kalkıp gidip sen 'Türkiye'de can güvenliği yok, mal güvenliği yok, kimse bu ülkeye gelmesin' dersen bunun kime ne faydası var" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin babası İslam Ekşi'nin cenaze töreninin ardından Maltepe'de bulunan Başıbüyük Muhtarlığını ziyaret etti. Buradaki ziyaretinin ardından muhtarlığın altındaki kahvehaneye de uğrayan Başbakan Yıldırım vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Başbakan Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya eşlik etti.

"HER ŞEYİYLE DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ İSTANBUL'UN HER TARAFI İÇİN YAPMA KARARI ALDIK"
Maltepe'de vatandaşlara hitap eden Başbakan Yıldırım, "Bu bölgeler İstanbul deprem bölgesi buralarda deprem mıntıkasına yakın bölgeler içinde yer alıyor" diyerek deprem hakkında yapılan çalışmalardan söz etti. İstanbul'un her tarafına her şeyiyle düşünülmüş bir deprem dönüşümü yapma kararı alındığını söyleyen Başbakan Yıldırım, vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini söyledi. Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:
"Yerel yönetimlerden, belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcımızı eski Pendik Belediye başkanımız aynı zamanda İstanbul Millet Vekilimiz Erol Kaya bu işle ilgili görevli. Bu işle ilgili yanlış ne ise düzeltecek. Sizin mağduriyetinizi giderecek. Bu bölgeler İstanbul deprem bölgesi buralarda deprem mıntıkasına yakın bölgeler içinde yer alıyor dolayısıyla burada sizlerin beklentisini hakkını hukukunu düşünerek bir deprem dönüşümü ihtiyacı var. Burada yapılan imar çalışmalarının amacı da zaten buna yönelik. Bunu en güzel şekilde herhangi bir hak kaybı olmadan yeşil alanlar, ortak kullanım alanları, kamu hizmet binaları her şeyiyle düşünülmüş bir deprem dönüşümünü bu bölgeye mahsus değil İstanbul'un her tarafı için yapma kararı aldık. Bunu bir takvimle bir tarihe zamana yayarak gerçekleştireceğiz. Bir meseleyi hepimiz çok iyi biliyoruz. Depremin olmaması diye bir şey yok. Er geç deprem olacak, bunu bütün bilim adamları, teknoloji ve tecrübeler gösteriyor. Deprem kaçınılmaz ise depreme karşı tedbir alırız. Bu bugünden yarına olacak bir iş değil. Yılların getirdiği meselelerimiz var. Türkiye gebelinde birinci derece deprem riski altında bulunan bölgelerdeki bina sayısı 7 buçuk milyon. İstanbul'un nüfusunun en az yarısından bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların hiç bir sorunu olmasa dahi her şeyiyle sıfırdan yenilenmesi 15 yıl."

"ETRAFIMIZDA KAZANLAR KAYNIYOR"
Türkiye'nin aynı anda 3 tane terör örgütüyle mücadele ettiği söyleyen Başbakan Yıldırım, "Türkiye zor bir coğrafyada yer alıyor etrafımızda kazanlar kaynıyor. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke yok ki bizim gibi aynı anda 3 tane terör örgütüyle mücadele etsin. Birisi PKK bölücü terör örgütü diğeri FETÖ alçak darbe örgütü üçüncüsü dinimizin değerlerini maalesef bütün insanlık nezdinde kötü göstermeye çalışan DEAŞ denen bir alçak örgütten bahsediyoruz. Bütün bu örgütlerle mücadelemizin asıl sebebi Bu memleketin geleceğini karartmak isteyenlere fırsat vermemek. Ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat vermemek ve dışarıdan üst akılla ortaklık yaparak Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan alçaklara fırsat vermemek. Bugüne kadar bunda başaralı olduk. Sizlerin sayesinde başarılı olduk. Vatandaştan milletten destek almazsan ne yaparsan yap boş. Dünyanın hiçbir ülkesinde, 15 Temmuz gibi bir gece yaşansa hiçbir hükümet ayakta kalamaz. Bir yanda tanklar bir yanda uçaklar bir yanda bombalar diğer yanda göğsünde iman olan göğsünü tanklara siper eden millet var" şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR İHANET OLABİLİR Mİ"
Başbakan Yıldırım ülkesini cümle aleme şikayet eden siyasetçiler olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız inin meydanlara dedi. Hiç tereddüt etmeden indiniz vatan sevgisi bu, millet sevgisi bu. Diğer yandan da bakıyorsunuz ülkesini milletini cümle aleme şikayet eden siyasetçiler var. Yazık, siyaset tabii ki herkes yapacak, herkes fikrini söyleyecek Türkiye demokratik bir ülke ama kalkıp gidip sen 'Türkiye'de can güvenliği yok mal güvenliği yok kimse bu ülkeye gelmesin' dersen bunun kime ne faydası var. Böyle bir ihanet olabilir mi değerli kardeşlerim. Bir ülkesini cümle aleme şikayet eden kötüleyen gelmeyin gitmeyin deyip kapı kapı herkese söyleyen bir siyasi anlayıştan bu ülke hiç fayda görmez. Bu ülkenin siyaset geleneğine de uymaz. İçeride ne kadar farklı düşünsek de dışarıda tek ses olmamız lazım. Ölçümüz tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet. Bu ölçünün dışındaki her davranış bu ülkenin hayrına değildir, zararınadır bunu bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Başbakan Yıldırım vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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