Ülker Stadyumunda çim serme işlemi başladı

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadyumunda çim ve zemin yenileme çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadyumunda çim ve zemin yenileme çalışmaları devam ediyor.

Hibrit çim sistemine geçiş işlemi kapsamında mevcut çimin sökülmesinin ardından, zemindeki toprağın bir kısmı alındı. Daha sonra sahada kalan toprak havalandırılırken, kot çalışmaları yapıldı. Sahadan alınan toprak yerine yeni getirilen toprağın da lazer yöntemiyle serilmesinin ardından çim serme işlemlerine geçildi.

Statta çim serme işlemi tamamlandıktan sonra hibrit çim ekimi yapılacak.

