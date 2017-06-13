Ülker Stadyumunda çim serme işlemi başladı

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadyumunda çim ve zemin yenileme çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadyumunda çim ve zemin yenileme çalışmaları devam ediyor. Hibrit çim sistemine geçiş işlemi kapsamında mevcut çimin sökülmesinin ardından, zemindeki toprağın bir kısmı alındı. Daha sonra sahada kalan toprak havalandırılırken, kot çalışmaları yapıldı. Sahadan alınan toprak yerine yeni getirilen toprağın da lazer yöntemiyle serilmesinin ardından çim serme işlemlerine geçildi. Statta çim serme işlemi tamamlandıktan sonra hibrit çim ekimi yapılacak.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.