Ülker Stadyumu'nun çimleri yenileniyor

Fenerbahçe, iç saha maçlarını tamamlamasının ardından Ülker Stadyumu'nda hibrit çime geçiş için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, iç saha maçlarını tamamlamasının ardından Ülker Stadyumu'nda hibrit çime geçiş için çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, statta hibrit çime geçiş için çalışmalara başlandığı belirtildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Stadımızı Türk Sporuna kazandırarak tesisleşmede çıtayı yükselten ve diğer kulüplere örnek olan Kulübümüz, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde çimleri yeniliyor.

İç saha maçlarının tamamlanmasının ardından stat zemininin düzeltilmesi ve hibrit çim sistemine geçiş için çalışmalara başlandı. İlk olarak stattaki mevcut çimin sökülme işlemi gerçekleştiriliyor. Çim sökülme işleminin tamamlanmasının ardından ise hibrit çim ekimi işlemlerine başlanacak.

Can Bartu Tesislerimizde de yapılmaya başlanan hibrit çim sistemi; Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde önümüzdeki sezona kadar tamamlanacak."

