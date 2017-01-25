Ülker binlerce personel alacak!

Son 5 yılda yaptığı 3.6 milyar liralık yatırıma ilave olarak 2021'e kadar 5 milyar liralık yeni yatırım hedefi koyan Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, zor bir yıl olan 2016'yı yüzde 12 büyüme ile kapattıklarını söyledi.

Ülker, “Zor bir yıl olmasına rağmen çift haneli büyümeyi sağlayabildik. Türkiye'de perakende sektörü krizden çok etkilenmiyor. İnsanlar paralarını verirken kaliteli mal almak istiyor, markalı mal almak istiyor, uzağa gitmiyor. Gıda işi ekonomik dalgalanmalardan etkilenmeyen bir iş. Yabancılar da Türkiye'ye geliyorlar, toplantı yapıyoruz. Bir sorun yok” diye konuştu.

Yıldız Holding'in davetiyle Godiva'nın Çin'deki yatırımlarını incelemek için gittiğimiz Şanghay'da sorularımızı cevaplayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 2016'da 1.3 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, bu rakamın yarısının Türkiye'ye gerçekleştiğini ve Türkiye'de 4 bin 500 kişilik ek istihdam sağladıklarını belirtti.

56 BİN ÇALIŞAN

Satışlarının yüzde 58'inin gıda ve atıştırmalık grubu işlerinden geldiğini belirten Ülker, “Yıldız Holding'in ana işkolu, kurulduğu günden bu yana atıştırmalık oldu. Bu doğrultuda, esas işimiz olan bisküvi, çikolata ve şekerlemeyi Ocak 2016'da yeni şirketimiz Pladis altında birleştirdik. Üç büyük markamız olan Ülker, Godiva ve McVities'i de çatısı altına toplanmış oldu. Toplam çalışan sayımız 56 bine, Türkiye'deki istihdamımız ise 40 bine ulaştı” dedi. Ülker, hayallerinin Türkiye'den çıkan güçlü, global bir şirket olmak, global markalarını büyütmek olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

DÖRTTE BİRİ GLOBAL

“Pladis, 13 ülkedeki üretim tesisleri ile 1 milyon ton bisküvi, 460 bin ton çikolata ve 40 bin ton sakız-şeker üretimi gerçekleştiriyor. Türkiye'de bisküvi, çikolata ve şekerleme pazarının lideri olarak da hedefimiz, bu liderliğimizi artık uluslararası arenaya taşımak. Pladis şu anda Türkiye, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan ve İsveç'te sektör lideri. Pladis'in 130 ülkeye ihracatı bulunuyor, oradan dağıldığı ülke sayısı 180-190'ı buluyor. Premium çikolata kategorisinde ise Japonya, Amerika ve Çin'de Godiva ile lideriz. Pladis, Yıldız Holding'in yüzde 40'ı. Ülker bu orana dahil. Pladis'in Ülker hariç işlerinin oranı yüzde 60. Bu da büyük bir rakam. Yani Yıldız Holding'in dörtte biri global.”

Yurtdışı satışların toplam cironun yaklaşık yüzde 41'i seviyesinde olduğunu söyleyen Ülker, “Yurtdışı satışları bize döviz riskine karşı doğal bir koruma sağlıyor. Coğrafi çeşitliliğimizin avantajını bu şekilde de kullanmış oluyoruz; bunlarla beraber öngörülen global riskler karşısında gerekli tedbirleri almaya, farklı finansal araçlarını da değerlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

DİĞER SEKTÖRLERDE NE YAPILDI?

Murat Ülker, diğer stratejik işlerinde de yatırımlarının sürdüğünü kaydederek, “2016'nın ilk çeyreğinde tamamlanan 200 milyon TL'lik yatırımla temizlik kağıdında kapasiteyi 2 katına çıkardık. Yılın ortasında ise temizlik kağıdında ev dışı kullanıma yönelik üretim yapan bir şirketi bünyemize kattık” dedi. Şok Market'in 4 bin mağazaya ulaştığını vurgulayan Ülker, 2016 içinde bin mağaza açtıklarını ve 4 bin yeni istihdam sağladıklarını söyledi. Ülker şöyle konuştu: “2016'da, uluslararası ortaklarımızla güven tazeledik. Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunun altını çizerek onlara Türkiye'ye yatırımlarını sürdürmelerini telkin ettik.”

2017'DE 4.500 KİŞİYİ İŞE ALACAĞIZ

2017 için de yine çift haneli büyüme hedefleri bulunduğunu söyleyen Ülker, şöyle konuştu:

“2017'de de yaklaşık 4000– 4500 yeni istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Pladis ile orta ve uzun vadede hedeflerimizi çikolatada satışları iki misline çıkarmak; bisküvide ise satışları önümüzdeki birkaç yılda yüzde 50'nin üzerinde artırmak olarak belirledik. Pladis'in en büyük Ar-Ge merkezi İstanbul Gebze'de kurulacak.”

AFRİKA'DA KAKAO FABRİKASI ALIYORUZ

İYİ kakao ihtiyaçlarını kaynağında çözeceklerini vurgulayan Murat Ülker, “Afrika'da kakao çekirdeğini yerinde işleyip sevk etmek için kakao işleme fabrikası satın almak üzereyiz. Böylece yarı mamul imalatı yapmış olacağız. Yıllık 40 bin tonluk bir üretim. Bizim ihtiyacımızın yaklaşık dörtte biri. Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere, Amerika ve Belçika'da çikolata üretim tesislerimiz var. Çikolata işinde çok büyüğüz. Hammadde konusunda duyarlıyız. Daha verimli üretim, hammadde nereden, nasıl geliyor, etik ticaret önemli” dedi.

SATTIK AMA NEDEN SATTIK?

Murat Ülker, son birkaç yılda şirketlerini sattıklarını hatırlatarak şöyle devam etti:

“2015'te Ak Gıda ve içecek şirketlerini (Della Gıda, Bahar Su, İlk Mevsim meyve suları), geçen yıl de Farmamak ve Bizim Mutfak'ı sattık. Bir şirketi büyütüyoruz, bir yere getiriyoruz ama görüyoruz ki artık bundan ötesi yok. Yapacağımız başka şey kalmadı. Satıyoruz. Örgen Gıda (Bizim Mutfak) yarım milyarlık iş. 1 milyar olur mu, bilinmez. Ona harcadığımız emek-zaman 5 milyarlık iş ile aynı. Geçtiğimiz günlerde Japonlara sattık.”

Ülker, “Bir yıla yakın süredir devam eden Farmamak ve Bizim Mutfak satış görüşmelerimizi tamamlayarak ülkemize 350 milyon liranın üzerinde döviz girişi sağladık. Elde ettiğimiz döviz girişini de Türkiye yatırımlarımızda kullandık” dedi.