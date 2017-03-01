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'Ülkenin cari açığını yüzde 80 turizm karşılıyor'
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'Ülkenin cari açığını yüzde 80 turizm karşılıyor'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin cari açığının yüzde 80'ini turizmin karşıladığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin cari açığının yüzde 80'ini turizmin karşıladığını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında turizm temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Türker Ateş de katıldı. Avcı, turizmle ilgili bilgiler vererek, "Türkiye'de 2002 yılında ülkeye giren turist sayısı 13 milyon iken 2015'de 40 milyon kişi oldu. Bizim dönemimizde bu beşeri fiziki altyapıya eklenen yeni imkanlarla birlikte 13 milyon olan turist sayımız 12 senede 40 milyona ulaştı" dedi.

"TURİZM, STRATEJİK BİR SEKTÖR"
İstihdam bakımında turizm sektörünün stratejik bir sektör olduğunu ve 2002'de 12 buçuk milyar dolar olan turizm gelirimizin 2015'de 31 buçuk milyar dolar olduğunu ifade eden Avcı, "Bu rakamlar niye önemli. Çünkü birincisi bu temiz para. Temiz para derken yani kemiksiz. Türkiye'nin pek çok alandaki ihracatı büyük ölçüde yabancı girdiyle gerçekleştirilebilen ihracat. Dışarıya yüz liralık mal satabilmek için bazı alanlarda bunun içerisine belki 60 liralık, 80 liralık yabancı girdiyle ancak o 100 liralık ihracat imkanını sağlayabiliyoruz. Turizmde böyle değil. Turizm tamamen yerli. Bu bakımdan temiz manasında söylüyorum. Yabancı girdisi olmayan ve tamamen kendi kaynaklarımızla sağlanan bir gelir. Ve dolayısıyla turizm gelirlerinin ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan cari açığımızı karşılama oranı yüzde 80. Dış ticaret açığımızı karşılama oranı da yüzde 42. Bunu nasıl yapıyor. Dış ticaretteki toplam ihracattaki payı yüzde 22 seviyesinde. İstihdam bakımından da turizm sektörü stratejik bir sektör. Aşağı yukarı doğrudan bu sektörle alakalı olarak bir buçuk milyonun üzerinde insan istihdam ediliyor" şeklinde konuştu.

"2016'DA KRİZ DÖNEMİNE GİRDİK"
Turizm alanında 2015 sonu 2016 yılı itibariyle ciddi bir kriz dönemine girildiğini belirten Bakan Avcı, "2016'da önce Ruslarla yaşadığımız uçak krizi sonra arka arkaya gelen terör saldırıları, özellikle dışarıya yansıtılma biçimleriyle ciddi anlamda turizmimiz sıkıntıya girdi. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın gerekse Sayın Putin'in girişimleriyle Rusya ile olan sorun büyük ölçüde aşıldı. Hem turizm hem de Rusya'ya olan ihracatımızda ciddi bir toparlanma oldu. Avrupa pazarında da bir toparlanma var ama Rusya pazarı kadar değil henüz. Ama orada da olumlu göstergeler söz konusu" şeklinde konuştu.
(Bülent Velioğlu - Faruk Çidem/İHA)

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