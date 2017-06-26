Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Ülkemizin önünü asla kesemeyecekler'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Ülkemizin önünü asla kesemeyecekler'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Biz hem terörle mücadeleye devam edeceğiz hem de büyümemizi, kalkınmamızı sürdüreceğiz. 2023 hedefine de 2053 hedefine de 2071 hedefine de ulaşacağız' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz hem terörle mücadeleye devam edeceğiz hem de büyümemizi, kalkınmamızı sürdüreceğiz. 2023 hedefine de 2053 hedefine de 2071 hedefine de ulaşacağız" dedi.
Bakan Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından organize edilen bayramlaşma programında vatandaşlarla bayramlaştı. Elvan'a AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın ile İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti. Özkan, Tezcan, Taşkın ve Ercik'in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Elvan, bir Ramazan Bayramı'na daha birlikte, beraber ve sağlıklı bir şekilde ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hükümet olarak 3 Kasım 2002'den bu yana hiçbir değerlerini kaybetmeden yola devam ettiklerini kaydeden Elvan, "Gerçekten bizim demokrasi adına, değerlerimiz adına, her şeyi koruyup kollayacağımız bir yaklaşım içerisinde bu ülkeyi geliştirmek, kalkındırmak için mücadele verdik. Bu mücadeleyi birlikte sürdürdük. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır diye düşünüyorum. Bu partinin en üst kademeden en alt kademeye kadar görev alan tüm kardeşlerimle gurur duyuyorum. Çünkü biz kurulduğumuz günden bugüne kadar inanılmaz engellerle karşı karşıya kaldık. Ülkemizin önünü kesmek için, partimizin önünü kesmek için inanılmaz bir mücadele sergilediler. Kime karşı milletimize, devletimize, vatanımıza, al yıldızlı bayrağımıza karşı mücadele sergilediler. Bizler, sizler hiçbir zaman yılmadınız, korkmadınız, dimdik ayakta durdunuz. Bunun en son örneğini 15 Temmuz gecesi verdiniz. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, bu ülke kan gölüne dönmüştü, bu ülke bölünmüştü, bu ülke parçalanmıştı. Milletimiz o gece de dimdik ayakta durdu, demokrasimize sahip çıktınız, ülkemize, bayrağımıza sahip çıktınız" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ VE İŞBİRLİKÇİLERİ ÜLKEMİZİN ÖNÜNÜ ASLA KESEMEYECEK"
Bir taraftan büyümenin devam ettiğini vurgulayan Elvan, "Biz büyümeye, gelişmeye, kalkınmaya çalışıyoruz ama bir taraftan da bölücü terör örgütü PKK başta olmak üzere FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle, o küresel terör örgütleriyle, onların destekçileri yine ülkemizin önünü kesmeye çalışıyorlar. Ancak bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da asla başaramayacaklar. Teröre karşı, terör örgütlerine karşı inanılmaz bir mücadele sergiliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir taraftan emniyet mensuplarımız diğer taraftan mücadele veriyor. Hem de en üst rütbeli subayından erine kadar herkes sahada. Terör örgütlerine karşı mücadele ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onlara ne kadar teşekkür etsek, şükranlarımızı sunsak azdır diye düşünüyorum. Şundan emin olunuz biz hem terörle mücadele edeceğiz hem de büyümemizi, kalkınmamızı sürdüreceğiz. Büyük mega projelerimizi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Hükümet olarak büyük hedeflerinin olduğunun altını çizen Elvan, "2019'da seçimler var. 2019'a dimdik, canlı, dinamik ve kararlı bir şekilde ilerlemeliyiz. Onun için hep birlikte çalışmalıyız, çalışmak zorundayız. Yeter ki biz samimi olalım, çalışalım, işimizi iyi yapalım Allah önümüzü açtıkça açacaktır. Gün birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Daha çok kenetleneceğiz, birlikte hareket edeceğiz, dayanışma içerisinde olacağız. Allah'ın izni ile hedefimiz neyse o hedeflere ulaşacağız. 2023 hedefine de 2053 hedefine de 2071 hedefine de ulaşacağız" şeklinde konuştu.

"KÜRESEL GÜÇLER MÜSLÜMANI MÜSLÜMANA KIRDIRAN BİR YAKLAŞIM SERGİLİYOR"
İslam coğrafyasının zor dönemden geçtiğine dikkat çeken Elvan, "İslam coğrafyasında bir diğer taraftan bizlerin de gönlü yaralı bir şekilde sıkıntılar yaşıyoruz. Öyle şeyler yaşıyoruz ki bu küresel terör ve onun destekçileri maalesef Müslümanı Müslümana kırdıran, ülkeleri bölüp parçalamaya çalışan bir yaklaşım sergiliyor. Bunlara karşı bizler dimdik ayaktayız, ayakta olmaya da devam edeceğiz. Şu anda kan ve barut kokan o coğrafyada, o gönül coğrafyamızda aç, sefil halde olan kardeşlerimiz var. Bu bayramı bu kardeşlerimiz acı içerisinde geçiriyorlar. Allah'tan temennimiz inşallah ülkemizin de güçlü desteğiyle bu kardeşlerimizin önümüzdeki bayramlarda huzura kavuşmaları, mutluluğa kavuşmaları, artık aileleriyle bir arada yaşayabilecekleri, sefaletten kurtulabilecekleri, o acıları yaşamayacakları günleri görmelerini istiyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Elvan, partililerle bayramlaştı.
(Koray Ünlü / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kendisini takip eden gazeteciye kız istedi
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
Bahçeli'den OHAL çıkışı!
'Ülkemizin önünü asla kesemeyecekler'
CHP'ye sert eleştiri
RvP yeni sezona böyle hazırlanıyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hükümetten müjde! Emekliye 3 bin 407 TL
Hükümetten müjde! Emekliye 3 bin 407 TL
Korkunç olay: Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti!
Korkunç olay: Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti!
Hakkari’de taciz ateşi: 1 şehit!
Hakkari’de taciz ateşi: 1 şehit!
Büyük tehlike! İnternette kapış kapış satııyor ama...
Büyük tehlike! İnternette kapış kapış satııyor ama...
İran'dan Katar'a tam destek: Yanınızdayız!
İran'dan Katar'a tam destek: Yanınızdayız!
Bayram tatilinde bilanço ağır! 42 ölü, 251 yaralı
Bayram tatilinde bilanço ağır! 42 ölü, 251 yaralı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kendisini takip eden gazeteciye kız istedi
Kendisini takip eden gazeteciye kız istedi
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
Bahçeli'den OHAL çıkışı!
Bahçeli'den OHAL çıkışı!
'Ülkemizin önünü asla kesemeyecekler'
'Ülkemizin önünü asla kesemeyecekler'
CHP'ye sert eleştiri
CHP'ye sert eleştiri
RvP yeni sezona böyle hazırlanıyor
RvP yeni sezona böyle hazırlanıyor
Akıncı: Müzakere değil karar konferansı
Akıncı: Müzakere değil karar konferansı
Ölü sayısı 157'ye yükseldi
Ölü sayısı 157'ye yükseldi
İstanbul trafiğinde yoğunluk
İstanbul trafiğinde yoğunluk
Almanya'dan Erdoğan'ın yakın korumalarına ilişkin açıklama
Almanya'dan Erdoğan'ın yakın korumalarına ilişkin açıklama
Menekşe plajı doldu taştı
Menekşe plajı doldu taştı
Bayramda babasız kaldı
Bayramda babasız kaldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English