06.09.2017 18:11 'Ülkemizde üretilen yumurtalara kasıtlı oyun yapılıyor'

Avrupa ülkelerinin Türkiye'de üretilen yumurtalara karşı oyun içerisinde olduklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Ülkemizde üretilen tüm yumurta çeşitlerini herkes güven içerisinde yiyebilir' dedi. Avrupa ülkelerinin Türkiye'de üretilen yumurtalara karşı oyun içerisinde olduklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde üretilen tüm yumurta çeşitlerini herkes güven içerisinde yiyebilir" dedi.

Vatandaşların yetkililer tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesini isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandökten, "AB ülkeleri kendi yumurtalarındaki riskleri ülkemizde üretilen yumurtalara da atmak istiyorlar. Bu tamamen bir siyasi oyundan başka bir şey değil. Çünkü yapılan tüm labaratuvar tetkiklerinde ülkemizde üretilen yumurtalarda en küçük bir sorun bulunmamıştır. Bu konuda tüm halkımız yetkililer tarafından yapılan açıklamalara itibar edip güvenle yumurtalarını yiyebilirler. Hiç kimse AB ülkelerinin siyasi oyununa gelmesin" diye konuştu.



