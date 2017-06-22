Ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 60 bini buldu

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden Ramazan Bayramı için dönenlerin sayısı 60 bini buldu.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden Ramazan Bayramı için dönenlerin sayısı 60 bini buldu.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Suriyelilerin ülkelerine gidişleri sürerken, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor. Gece yarasından itibaren kuyruğa giren binlerce Suriyeli sabah saat 08.00'den itibaren ülkelerine giriş yapmaya başladı. Güvenlik güçleri işlemlerin hızlı yapılması için Suriyelileri, bekleterek, gruplar halinde geçişlerini sağlıyor. Rahatsızlanan bazı Suriyelileri sağlık görevlileri müdahale ederken, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yaşlılar, hamileler ve çocuklu ailelerin geçişleri öncelikli olarak sağlanıyor.



ZAMAN ZAMAN HIRSIZLIK OLAYLARI YAŞANIYOR

Suriye'ye 13 Haziran tarihinden itibaren ülkelerine geçişlerinin başlamasıyla birlikte uzun kuyruklarda bekleyen mülteci Suriyelilerin parası ve değerli eşyaları yan kesicilik yöntemiyle çalınıyor. Hırsızlık yapan bazı Suriyeliler yakalanırken, son olarak bir Suriyeli ailenin bin TL'si çalındı. Gözyaşları içinde kalan aile hırsız bulunamaması nedeniyle ülkesine dönmek zorunda kaldı.

Halep'in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerine Ramazan Bayramı için gidecek Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenlik, huzur ve barışın geldiği topraklardaki köyleri ve kasabalarına dönüyor. Yarın akşam saatlerine kadar Suriyelilerin geçişine izin verileceği, dönüşlerinin ise 14 Temmuz tarihinden itibaren başlayacağı öğrenildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)