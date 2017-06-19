Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitmek için kuyruğa giren Suriyeliler, birbirlerinin önüne geçmeye çalışmaları nedeniyle izdiham yaşanırken, ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 30 bini aştı.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitmek için kuyruğa giren Suriyeliler, birbirlerinin önüne geçmeye çalışmaları nedeniyle izdiham yaşanırken, ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 30 bini aştı.

Polis ve asker, tedbir alarak izdiham yaşanması için dev çadırlar kurarak, 5 ayrı toplanma noktasından gruplar halinde Suriyelilerin gidişini sağlamasına karşın zaman zaman Suriyelilerin birbirlerinin önüne geçmek için hamle yapmaları yüzünden az daha bariyerler yıkılıyordu. Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenlik, huzur ve barışın geldiği topraklardaki köyleri ve şehirlerine dönüyor. Halep'in, Azez, Çobanbey, El Bab, Carabulus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerine Ramazan bayramı için gidecek Suriyelilerin sayının 30 bini aştığı öğrenildi.Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler yanlarında getirdikleri eşyaları taşımakta zorlandıkları gözlenirken, yaşlılar ve çocuklar, 40 dereceye yaklaşan sıcaklar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin 14 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye'ye dönmeye başlanacağı bildirildi.



"ALLAH RAZI OLSUN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN"

Suriyeli Mustafa Celil, 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade ederek, "Gaziantep'te ayakkabı işi ile uğraşıyorum. 4 yıldır Suriye'ye gelmiyorum. Allah razı olsun Türk devletinden bize böyle bir imkan sağladılar. Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'dan, bize böyle bir imkan verdiği için çok teşekkür ediyorum. 3 çocuğum var özellikle Öncüpınar'dan geçişimize izin verdikleri için, çünkü Cilvegözü'nden geçmemiz büyük sıkıntı oluyordu, Afrın bölgesinden bizi koymuyorlar" dedi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)