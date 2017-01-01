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Ülkelerden Ortaköy'deki saldırı için Türkiye'ye taziye mesajı
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Ülkelerden Ortaköy'deki saldırı için Türkiye'ye taziye mesajı

İstanbul'da meydana gelen terör saldırısının ardından yabancı ülkeler ve uluslararası örgütler, Türkiye'ye taziye mesajlarını iletti.

İstanbul'da meydana gelen terör saldırısının ardından yabancı ülkeler ve uluslararası örgütler, Türkiye'ye taziye mesajlarını iletti.

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Hain terör saldırısının ardından yabancı ülkeler ve uluslararası örgütler Türkiye'ye taziye mesajlarını iletti.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhatap, sözkonusu terör saldırılarını kınayan, hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılara acil şifa dileklerini dile getiren bir taziye mesajı gönderdi. Bahsekonu taziye mesajı Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde de yayınlandı.

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu muhatap taziye mesajı gönderdi.

Moldova

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı muhatap alan mesajıyla sözkonusu terör saldırısını kınadı.

Rusya Federasyonu

Kremlin Sarayı resmi internet sitesinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı muhatap, sözkonusu terör saldırısını kınayan, hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılara acil şifa dileklerini vurgulayan bir açıklama yayınlandı.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğince (Maslahatgüzar) sözkonusu terör saldırılarına ilişkin Dışişleri Bakanlığına telefon yoluyla taziyede bulunuldu.

Somali

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Devlet Bakanı Mohamud Abdi Hassan Mogadişu, Türkiye Büyükelçiliğine sözkonusu terör saldırısını kınayan, hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılara acil şifa dileklerini vurgulayan bir taziye mesajı (e-posta) gönderdi.

Tataristan

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, bahsekonu terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına taziye mesajları gönderdi.

Yunanistan

Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi George Yennimatas, Atina Büyükelçiliğine telefon ederek, gerek şahsı, gerek aldığı talimat üzerine Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos adına bahsekonu terör saldırısı nedeniyle içten taziyelerini bildirmek istediğini, bu vahşi terör saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

AB

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, sözkonusu terör saldırısını kınayan, hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılara acil şifa dileklerini dile getiren tweetler paylaştı.

ABD

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark C. Toner tarafından sözkonusu terör saldırısını kınayan, hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılara acil şifa dileklerini vurgulayan bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Ned Price tarafından sözkonusu terör saldırısını kınayan, hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılara acil şifa dileklerini vurgulayan bir açıklama yapıldı.

İran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Qasemi, İstanbul ve Bağdat'ta meydana gelen terör saldırılarını kınayan bir açıklama yaptı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliğince sözkonusu terör saldırısını kınayan, hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılara acil şifa dileklerini vurgulayan bir açıklama yapıldı.

İsrail

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Twitter'da sözkonusu terör saldırısını kınayarak, taziyelerini bildirdi.

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanı tarafından sözkonusu terör saldırısını kınayan, hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılara acil şifa dileklerini vurgulayan bir tweet atıldı.

Kazakistan

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından sözkonusu terör saldırısını kınayan, hayatını kaybedenler için taziyeleri ve yaralılara acil şifa dileklerini vurgulayan bir açıklama yapıldı.

Litvanya

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinde sözkonusu terör saldırısını şiddetle kınayan, kayıplar için taziye ve yaralılar için acil şifa dileklerinde bulunan, alçak saldırının sadece Türkiye'yi değil, tüm uluslararası toplumu hedef aldığını, Litvanya'nın terörle mücadelesinde ülkemizi desteklediği ve terör sınamaları ile yüzleşmeye hazır olduğunu teyid ettiğini dile getiren bir açıklama metni yayınladı.

Moldova

Moldova Ankara Büyükelçiliğinden (Maslahatgüzar) sözkonusu terör saldırılarına ilişkin Bakanlığımıza taziye telefonu edildi.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sözkonusu terör saldırısını kınayan ve bahsekonu terör saldırısında yaralananlara acil şifa dileklerini dile getiren bir tweet yayınladı.

Ürdün

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Al Momani, İstanbul'daki terör saldırısını kınayan, ülkemize taziyelerini bildiren, Ürdün'ün teröre karşı ülkemizin yanında olduğunu kaydeden ve teröre karşı uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan bir açıklama yaptı.

Yunanistan

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde sözkonusu terör saldırısını kınayan, ülkemizle dayanışmaya dair vurgu, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerini içeren bir açıklama yayınlandı.
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