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Ülke ekonomisine 800 milyon liralık katkı sağladı
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Ülke ekonomisine 800 milyon liralık katkı sağladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2016 yılı için belirlemiş olduğu odun dışı orman ürünleri üretiminde hedefleri aştı. 2016 yılında belirlenen 400 bin tonluk üretim hedefi aşılarak, 429 bin ton üretim gerçekleşti. Bu üretimle ülke ekonomisine 800 milyon liralık katkı sağlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2016 yılı için belirlemiş olduğu odun dışı orman ürünleri üretiminde hedefleri aştı. 2016 yılında belirlenen 400 bin tonluk üretim hedefi aşılarak, 429 bin ton üretim gerçekleşti. Bu üretimle ülke ekonomisine 800 milyon liralık katkı sağlandı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, odun dışı üretim miktarını her geçen yıl artırarak ülke ekonomisine katkı vermeye devam ediyor. Odun dışı orman ürünleri üretim miktarı 2002 yılında 31 bin ton iken, 2010 yılında 131 bin tona, 2015 yılında 350 bin tona yükseldi. 2016 yılında ise belirlenen 400 bin ton hedefi aşılarak 429 bin ton üretim gerçekleşti. Ülkemizde 3 bin 649'u endemik, 11 bin 466 tabii bitki türü bulunduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ülkemiz özellikle bitki biyolojik çeşitliliği açısından yüzde 32 edemizim oranıyla dünyada önemli bir yere sahip bulunuyor" dedi.

"HER YIL HEDEFLER YÜKSELİYOR"
Bu bitki çeşitliliğinin ekonomik açıdan en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Dünyada bu alanda ekonomik anlamda çok büyük bir pasta var ve bu pastadan en büyük payı Çin alıyor. Türkiye olarak biz son yıllarda bu konuda bir çıkış yakaladık ancak bunu yeterli görmüyoruz. Her yıl hedeflerimizi biraz daha yükselterek, pastadan almamız gereken payı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ormanların insanlığa sunduğu ürün ve hizmetlerin çeşitlenerek arttığını ve birçok insana iş imkanı sunduğunu belirten Bakan Eroğlu, "Ormanlardan odun dışında elde edilen ürünler bütün dünyada gelişen bir sektör haline geldi. Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre çeşitli maksatlarla kullanılan bitki sayısı 20 bin civarında. Bunlardan 4 bini bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır. Biz de Bakanlık olarak odun dışı orman ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz ve artan ihracat yoluyla hem orman köylüsüne hem de ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"ÜRETİMLERLE ORMAN KÖYLÜSÜNE 220 MİLYON LİRALIK KAYNAK AKTARILDI"
Türkiye'de orman içinde ya da kıyısında yaşamını sürdüren 7 milyon orman köylüsü bulunduğunu ifade eden Eroğlu, "Bu çalışmalarımız neticesinde bu vatandaşlarımıza da yeni gelir kapıları açıyoruz. 2016 yılında üretimi yapılan 429 bin tonluk üretimden bu köylülerimize 220 milyon lira gelir aktardık" şeklinde konuştu.
Aktarılan bu kaynak ile orman köylüsünün ormanlar üzerinde baskısının azaltıldığını söyleyen Bakan Eroğlu, "Çünkü dünyada ve ülkemizde orman kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesinin temel koşulu, yerel halka alternatif gelir kaynakları sunmaktır" açıklamasında bulundu.
Bakan Eroğlu, 2016 yılı sonu itibariyle toplam 1.4 milyon hektar alanda 210 farklı türe ait odun dışı orman ürününün envanter ve planlama çalışmasının yapıldığını, 2017 yılında da çalışmalara devam edileceğini sözlerine ekledi.
(Zeynep Babacan / İHA)

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