Ulaştırma Bakanlığından 'Babalar Günü' videosu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 'Babalar Günü'ne özel video yayımladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, "Babalar Günü"ne özel video yayımladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, hazırladığı videoyla "Babalar Günü"nü kutladı. Bir çocuğun seslendirdiği videoda üçüncü havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray inşaatında çalışan işçilerin görüntüleri yer aldı. Videoda "Türkiye'nin geleceğini inşa eden babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun" denildi.

(Caner Ünver/İHA)