Ulaştırma Bakanlığından 'Babalar Günü' videosu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 'Babalar Günü'ne özel video yayımladı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, "Babalar Günü"ne özel video yayımladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, hazırladığı videoyla "Babalar Günü"nü kutladı. Bir çocuğun seslendirdiği videoda üçüncü havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray inşaatında çalışan işçilerin görüntüleri yer aldı. Videoda "Türkiye'nin geleceğini inşa eden babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun" denildi. (Caner Ünver/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.