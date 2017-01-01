01.01.2017 04:06 Ulaştırma Bakanı Arslan'dan TCDD Ankara YHT Gar Kompleksi çalışanlarına ziyaret

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Etimesgut'taki TCDD Ankara YHT Gar Kompleksi çalışanlarını ziyaret etti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Etimesgut'taki TCDD Ankara YHT Gar Kompleksi çalışanlarını ziyaret etti.



Bakan Arslan, yeni yıla çalışarak giren TCDD Ankara YHT Gar Kompleksi çalışanlarını saat 03.00'da ziyaret etti. Çalışanların tek tek yeni yıllarını kutlayan Bakan Arslan, daha sonra kompleksi gezerek bilgi aldı. Bakan Arslan, basın mensuplarına ve çalışanlara baklava ikram etmeyi de ihmal etmedi. Yılbaşında yoğun ziyaret mesaisi geçiren Bakan Arslan, ilk ziyaretini PTT çalışanlarına, daha sonra TÜRKSAT çalışanlarına, en son da Bolu Dağında çalışan karayolları çalışanlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Doğrusu onlarla birlikte yılbaşını karşıladık. Malumunuz şöyle bir ifade var; 'Yılbaşına nasıl girerseniz bütün yıl öyle devam eder' diye. Bizde yollarda ve işçi arkadaşlarla birlikte yılbaşını karşıladık ki inşallah bir sene boyunca yine yollarda olalım, yol yapalım, yol açalım. Tabii ki bunu işçi arkadaşlarla birlikte yapalım. Burada da özellikle demiryollarımızın çok önemli bir çalışma alanı var. Seferden gelen bütün hızlı trenler geliyor, burada bir bakımdan geçiyor, varsa yapılması gereken müdahaleler o müdahaleler yapılıyor. Bu tesisin henüz resmen açılmadığını ancak açılma aşamasına geldiğini, bir taraftan da hizmet verdiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

