01.01.2017 04:24 Ulaştırma Bakanı Arslan: 'Bir şehit polisimiz olmak üzere 35 cana kıydılar'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Bir şehit polisimiz olmak üzere 35 cana kıydılar, yaklaşık 40 yaralı var' dedi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bir şehit polisimiz olmak üzere 35 cana kıydılar, yaklaşık 40 yaralı var" dedi.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Esenboğa Havalimanı İtfaiye ve Karla Mücadele Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette İstanbul'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Biri polis olmak üzere 35 kişinin Hayatını kaybettiğini açıklayan Arslan, "Kutlama şeklinde günü bitirmek istedik ama ne yazık ki gece yarısı İstanbul'daki terör olayı, terörün kanlı yüzü terörün şerefi, haysiyeti olamayan yüzü akşam kendini bir kez daha gösterdi. Bir şehit polisimiz olmak üzere 35 cana kıydılar, yaklaşık 40 yaralı var. Yaralılarla ilgili ayrıntılı bilgi olmamakla birlikte 35 cana kastetmek lanetlemek dışında bir şey söyleyemiyoruz ama ülkemiz 780 bin kilometre karesinde 79 milyonuyla 15 Temmuz'da olduğu gibi terörün her türüne karşı sonuna kadar mücadelesini devam ettiriyor. Hatta ülkemiz dışında Türkiye'ye kastedecek terör örgütleri varsa ki var. O anlamda da sınır dışında da mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadelede şehit düşen birçok kardeşimiz var. Onlara rahmet diliyoruz. İstanbul'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.



Son terörist temizleninceye kadar mücadelenin devam edeceğine işaret eden Arslan, "Herkes bilsin ki terörle mücadele on terörist dahi bu ülkeden temizleninceye kadar, sonuna kadar devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın terör istediği kadar kanlı yüzünü göstersin bu tam tersine insanımızın birlik içinde daha fazla beraberlik içinde millet olma şuuruyla hareket etmesini güçlendiren unsur haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

