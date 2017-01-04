04.01.2017 18:24 Ulaşımda Manisa Kart dönemi başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süredir üzerinde çalışmaları devam eden otobüslerde elektronik kart dönemi 5 Ocak itibariyle resmen hayata geçiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süredir üzerinde çalışmaları devam eden otobüslerde elektronik kart dönemi 5 Ocak itibariyle resmen hayata geçiyor.



Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşların daha hızlı ulaşım imkanına kavuşabilmesi amacıyla bir süredir çalışmalarına devam ettiği elektronik kart dönemi il genelinde resmen start alıyor. Manisalı vatandaşlar kişiselleştirilmiş elektronik kartlarıyla il genelinde istedikleri yere ulaşım imkanı kazanıyor. 5 Ocak tarihi itibariyle Manisa'nın 17 ilçesinde ulaşımda tek kart döneminin başlayacağını belirten MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Oluklu," Bir süredir vatandaşlarımızın kart dönüşümleri ile ilgili il genelinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra tüm toplu ulaşım araçlarımızda kart okuma cihazlarımızı da yeni sisteme uygun bir şekilde yeniliyoruz. 5 Ocak tarihi itibariyle de resmen ulaşımda tek kart dönemi başlıyor" dedi.



Manisa Kartın vatandaşlara birçok kazanımı olacağını da dile getiren Oluklu, "Manisa Kart çok yönlü olarak tasarlandı. Bu anlamda vatandaşlarımız Manisa kart ile hem toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek, hem kapalı otoparklarımızdan yararlanabilecek. Bunun gibi birçok alanda kullanımı mevcut. Bu anlamda Manisa Kart ile vatandaşlarımız daha hızlı bir şekilde hizmetlerden faydalanabilecek" dedi.

