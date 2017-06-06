Ukraynalı 3 organizatör tutuklandı

Tekirdağ'da mültecileri botla Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 3 Ukraynalı organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'da mültecileri botla Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 3 Ukraynalı organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi Dutdibi Limanı civarı ve ormanlık alandan zodyak botlara aldıkları göçmenleri 200 metre açıkta bekleyen tekneye götürmeye çalışan şahıslar, jandarmanın baskın yaptığını fark edince kıyıdaki göçmenleri bırakarak teknedeki mültecilerle birlikte Marmara Adası'na doğru kaçmaya başladı. Operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Suriye, 6 Afganistan ve 2 Iraklı olmak üzere toplamda 46 göçmenin güvenliğini sağlayarak, 3 Ukraynalı organizatörü yakaladı. Ukraynalı organizatörler gözaltına alınırken, yakalanan 46 mülteci İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

3 Ukraynalı organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

(Halil Dağ /İHA)