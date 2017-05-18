'Ukrayna hükümeti radikal güçlerin etkisi altında'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kıbrıslı mevkidaşı Yoannis Kasulidis ile bir araya geldi. Lavrov, 'Ukrayna hükümetinin faaliyetleri, hükümetin en radikal güçlerin etkisi altında olduğunu gösteriyor' dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kıbrıslı mevkidaşı Yoannis Kasulidis ile bir araya geldi. Lavrov, "Ukrayna hükümetinin faaliyetleri, hükümetin en radikal güçlerin etkisi altında olduğunu gösteriyor" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kıbrıs'taki temasları kapsamında Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, Ukrayna hükümeti tarafından uygulanan ulusal azınlıkların dillerine saldırıları, medya ve internet kaynaklarının engellenmesini, devletin kilise işlerine müdahalesini yorumladı. Lavrov, "Ukrayna yetkililerinin son eylemleri, Ukrayna'nın Minsk anlaşmaları çerçevesindeki işini yerine getiremediğini ya da getirmek istemediğini gösteriyor. Ve bu eylemleri, Ukrayna hükümetinin, toplumun en radikal güçlerinin etkisinde olduğunu gösteriyor" dedi. (Tatiyana Şuvalova /İHA)
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