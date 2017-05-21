Ukrayna'dan 'pasaportsuz seyahat' açıklaması

Ukrayna ve Türkiye arasında pasaportsuz çipli kimlik kartlarıyla seyahatin birkaç hafta içinde başlayacağı belirtildi.
Ukrayna ve Türkiye arasında pasaportsuz çipli kimlik kartlarıyla seyahatin birkaç hafta içinde başlayacağı belirtildi. Ukrayna Devlet Göçmen Servisi Başkanı Maxim Sokolyuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz seyahat döneminin yakın zamanda başlayacağını duyurdu. Sokolyuk açıklamasında, "Türk yetkililer, 20 Mayıs'ta Ukrayna ile pasaport olmadan çipli kimlik kartlarıyla karşılıklı seyahat uygulamasını onayladı. Dışişleri Bakanlığından resmi tarihi bekliyoruz. Birkaç hafta içinde uygulamanın başlayacağını düşünüyoruz" dedi. Açıklamada, 550 bin çipli kimlik kartının işlendiği ifade edildi.
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