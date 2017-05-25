Ukrayna'dan charter uçuşları başladı

Merkezi Kuşadası'nda bulunan Peninsula Tours tarafından Kiev'den Kuşadası'na turist getiren ilk charter uçağı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. İlk seferinde su gösterisiyle karşılanan uçaktan inen 172 Ukraynalı turist Türkiye'ye girişte çiçeklerle karşılandı.
Merkezi Kuşadası'nda bulunan Peninsula Tours tarafından Kiev'den Kuşadası'na turist getiren ilk charter uçağı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. İlk seferinde su gösterisiyle karşılanan uçaktan inen 172 Ukraynalı turist Türkiye'ye girişte çiçeklerle karşılandı. Peninsula Tours Operasyon Müdürü Mert Mustafa, " Peninsula Tours olarak Ukrayna'daki partnerimiz TPG Tur ile birlikte Kiev den - İzmir'e direk charter uçuşlarını başlattık. İlk uçuşunu Ukrayna Kiev Borispol havalimanından -İzmir Adnan Menderes Havalimanına 172 yolcusu ile gerçekleştiren Bravo Airways firmasını, Haziran ayından itibaren haftada iki kez charter seferi gerçekleştirecek. Bu son derece önemli bir gelişme. Gelen turistlerimiz Kuşadası bölgesindeki otellere yerleştirildi. Gelen turistler arasında 30'a yakın Ukrayna'nın önemli turizmcileri bulunuyor. Peninsula Tours olarak Ukraynalı acentecilere bölgemizde bulunan oteller ve turistik tesisler ile kültürel ve tarihi zenginliklerimizi, doğal güzelliklerimizi tanıtacağız " dedi. (Zafer Hacısalihoğlu/İHA)
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